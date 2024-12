„Experimentul social asupra umanității” al lui Elon Musk. Cum a evoluat X în 2024, potrivit unei analize BBC

Miliardarul Elon Musk a aclamat Twitter drept un bastion al libertății de exprimare încă de când a achiziționat rețeaua de socializare în urmă cu doi ani. Dar în cursul anului 2024, X, așa cum este numit acum, a evoluat din ceea ce părea a fi o piață publică a orașului într-un centru polarizat în care opiniile și postările par și mai controversate, scrie jurnalista BBC Marianna Spring într-o analiză a evoluției rețelei de socializare în ultimul an.

Anumite profiluri care au distribuit păreri înșelătoare despre politică și știri, dintre care unele au fost acuzate că stârnesc ură, au devenit recent proeminente.

Toate acestea sunt importante deoarece X poate că nu are la fel de mulți utilizatori ca alte site-uri majore de socializare, dar pare să aibă un impact semnificativ asupra discuțiilor politice. Nu numai că este un loc în care anumiți politicieni de profil înalt, guverne și forțe de poliție își distribuie declarațiile și opiniile, dar acum proprietarul său, Elon Musk, s-a aliat cu Donald Trump, o relație care ar putea redefini modul în care șefii altor giganți ai rețelelor de socializare tratează cu viitorul președinte al SUA.

Deci, ce se află în spatele acestui nou val de schimbări? A avut loc o schimbare demografică a persoanelor care utilizează X în ultimul an sau ar putea fi rezultatul unor decizii deliberate luate de cei responsabili? - se întreabă BBC.

Ascensiunea „presei” Twitter

Acum două luni, Inevitable West nu exista pe X. Acum, profilul, care se autointitulează „Apărător al valorilor și culturii occidentale”, a adunat 131.600 de urmăritori (un număr care crește rapid). Potrivit creatorului său, acesta înregistrează aproximativ 30 de milioane de vizualizări în fiecare zi, în total, pentru toate postările sale. Chiar și Musk a răspuns la postările lui Inevitable West pe X.

Printre postările recente ale acestui cont, care prezintă adesea subtitrări de tip alertă de știri, se numără un videoclip falsificat care îl arată pe Trump spunându-i prim-ministrului britanic că „vă va invada țara și va face Marea Britanie din nou măreață”.

De asemenea, au existat mai multe postări în sprijinul activistului de extremă dreapta Tommy Robinson, precum și unele afirmații dezmințite cu privire la protestele fermierilor britanic și un atac cu cuțitul în Southport, în care trei copii au fost uciși în timpul unui atelier de dans cu tema Taylor Swift.

Inevitable West neagă acuzațiile de promovare a dezinformării și de incitare la abuz sau violență. „Scopul contului meu X este de a fi vocea majorității tăcute a lumii occidentale”, a spus creatorul său care a refuzat să își dezvăluie identitatea, dar a susținut că este „Gen Z” (născut în a doua jumătate a deceniului 1990 - 2000, n.r.) și „nu este rus”.

„Informațiile și opiniile necenzurate vor duce în mod inevitabil [la] îndreptarea spre dreapta a SUA și a întregului Occident și a Europei, [ceea ce este] dovedit de alegerea lui Donald Trump și de creșterea extremei drepte din Europa”, a spus el. „La nivel global, ar însemna că politicienii și liderii corupți vor fi descoperiți”.

El pare să considere creșterea contului drept „moartea” a ceea ce ar numi „MSM” sau „Mainstream Media”. Poate că nu este o surpriză, având în vedere că, după alegerile din SUA, Musk însuși le-a spus utilizatorilor X: „Voi sunteți mass-media acum”, comentează BBC.

Sursa foto: Profimedia Images

De la bife albastre la aprecieri: schimbări la X

Atunci când a achiziționat Twitter, Elon Musk a subliniat necesitatea de a găzdui toate opiniile politice și de a se împotrivi cenzurii din partea companiilor de social media și a guvernelor.

Schimbările - inclusiv concedierile în masă și modificarea politicilor de moderare cu privire la probleme precum dezinformarea politică - au început imediat.

De asemenea, au existat diverse modificări ale naturii fluxurilor, inclusiv crearea a două secțiuni separate: „Following”, care prezintă conturile pe care un utilizator le urmărește, și «For You», care este curatorită algoritmic, ca pe TikTok.

Cu toate acestea, în cursul anului 2024, a existat un alt val de modificări care par să îl fi transformat și mai mult. Funcția de blocare a fost modificată, ceea ce înseamnă că, dacă blocați un cont, nu veți mai fi protejat de vizualizarea de către profilul respectiv a ceea ce postați. Like-urile, între timp, au devenit private.

Site-ul oferă în continuare note ale comunității, utilizate pentru a verifica faptele sau pentru a respinge ceea ce se spune în postări - iar utilizatorii pot plăti pentru bife albastre, care anterior erau oferite gratuit ca semn de autenticitate a persoanei care spunea că este cine este.

Acum, însă, este necesară plata unui abonament la X Premium pentru a primi o bifă.

Profilurile Premium au dreptul la mai multe privilegii și la mai multă vizibilitate - și pot câștiga bani din implicarea pe care o primesc de la alte profiluri marcate. Din octombrie, X și-a modificat regulile astfel încât, în loc să bazeze veniturile pentru conturile individuale pe reclame, acum ia în considerare like-urile, distribuirile și comentariile de la alte conturi Premium.

Desigur, alte site-uri de socializare permit utilizatorilor să câștige bani din postări și le permit să distribuie conținut sponsorizat - acest lucru nu este neobișnuit - dar majoritatea site-urilor importante au reguli care le permit să de-monetizeze sau să suspende profilurile care postează informații false.

X nu are reguli de de-monetizare a conturilor pentru acest tip de postări, deși permite utilizatorilor să adauge note ale comunității la tweet-urile înșelătoare sau false. De asemenea, nu permite „media înșelătoare”, cum ar fi videoclipurile manipulate sau sintetice care „pot duce la o confuzie generalizată cu privire la problemele publice, pot afecta siguranța publică sau pot provoca daune grave”.

Potrivit lui Inevitable West, X poate deveni acum un loc de muncă. El a spus că, atunci când posta de aproximativ șapte ori pe zi, putea acumula un minim de „2.500 de dolari pe lună”.

El spune că are cunoștință de un alt cont care câștigă „25.000 de dolari” în fiecare lună - acel cont ar avea 500.000 de urmăritori și postează de „aproximativ 30” de ori pe zi.

S-a schimbat algoritmul?

Schimbarea poate apărea uneori atunci când un site își modifică algoritmii (sau sistemele de recomandare) într-un anumit mod, de exemplu pentru a stimula și a avantaja anumite postări. Ceea ce nu este clar este dacă este sau nu cazul de față, scrie BBC.

„În mod cert, am observat o diferență în ceea ce privește varietatea postărilor recomandate în feed-ul „For You” față de cel de acum un an”, spune jurnalista Marianna Spring.

„Acesta este un aspect pe care l-am analizat prin intermediul unui „proiect Undercover Voter”, în cadrul căruia am creat și am gestionat conturi de social media aparținând mai mult de 20 de personaje fictive, cu sediul în SUA și Regatul Unit, care reflectă opinii din întregul spectru politic.

Aceste personaje au profiluri pe site-urile principale, inclusiv X, ceea ce mi-a permis să interoghez ce conturi diferite au fost recomandate pe social media. Conturile sunt private și nu trimit mesaje persoanelor reale și nu au prieteni.

Indiferent de diferitele opinii politice exprimate de conturile lor, am observat că, în ultimele șase luni ale acestui an, feed-urile lor au devenit dominate de postări care provoacă dezbinare și tind să prezinte mai multe mesaje de susținere a lui Trump sau de opoziție față de politicienii și oamenii din întreaga lume care nu sunt considerați a fi aliniați cu președintele ales al SUA.

Totuși, toate acestea par a fi o consecință a mediului și a diverselor modificări aduse site-ului în general, mai degrabă decât o simplă modificare a algoritmului”, a explicat Spring.

Andrew Kaung, care a fost anterior analist pentru siguranța utilizatorilor la TikTok și a lucrat și la Meta, a petrecut ani de zile observând modul în care aceste sisteme de recomandări pot fi actualizate și modificate. „Ceea ce am văzut pe X nu este doar despre schimbarea algoritmilor, ci este, de asemenea, informat de lipsa mecanismelor de siguranță în numele libertății de exprimare”, spune el.

Nina Jankowicz este fost director executiv al Disinformation Governance Board of the United States, care a fost înființat în 2022 pentru a consilia Departamentul pentru Securitate Internă cu privire la chestiuni precum dezinformarea rusă și care a fost ulterior desființat în urma reacțiilor publice negative generate de preocupări legate de libertatea de exprimare și transparență. Ea susține că algoritmii lui X „privilegiază acum retorica divizivă și înșelătoare” și sugerează că utilizatorii care postează conținut mai puțin controversat au constatat o reducere a vizualizărilor.

„Consecința este că platforma care se pretinde a fi o piață publică este un mediu extraordinar de artificial, o adevărată oglindă neagră a celor mai îngrijorătoare părți ale naturii umane”.

Influenceri fără să vrea

Jurnalista BBC a trimis mesaje la zeci de alte conturi mari, care descriu influența crescândă pe care o pot avea pe site, adesea în mod neașteptat.

„Nu am intenționat niciodată să devin un influencer”, recunoaște un profil numit Andi, care spune că locuiește în New York. „Dar m-am gândit că, din moment ce am această platformă, ar trebui să încerc să o folosesc pentru a-mi promova propriile cauze”.

El descrie modul în care a distribuit o memă cu o veveriță - după ce a aflat despre o veveriță care a fost eutanasiată din cauza temerilor că ar putea avea rabie - care are acum 45 de milioane de vizualizări. Andi își compară influența cu cea a popularului podcaster american Joe Rogan, care are 14,5 milioane de urmăritori pe X.

„Dar eu nu sunt Joe Rogan, așa că este cu adevărat special faptul că ceva ce postez eu poate obține aproape la fel de multe vizualizări.”

Andi și alte conturi X cu care BBC a vorbit cred că modificările aduse site-ului X sunt un lucru bun, deoarece acum au o acoperire la nivel de public pe care nu ar fi putut-o anticipa.

Elon Musk a schimbat numele platformei Twitter în X. Foto: Profimedia

Acuzații de moderare părtinitoare

La începutul acestei luni, un atac într-un târg de Crăciun din Germania, soldat cu cinci morți și peste 200 de răniți, a fost dezbătut pe larg pe X. O mare parte din discuție s-a axat pe suspect, un rezident german originar din Arabia Saudită. Procurorii germani au declarat că ancheta este în curs de desfășurare, dar au sugerat că un potențial motiv pentru atac „ar fi putut fi nemulțumirea față de modul în care refugiații din Arabia Saudită sunt tratați în Germania”.

Inevitable West a fost printre cei care au comentat: „Faceți raid în moschei. Interziceți Coranul. Efectuați deportări în masă. Răbdarea noastră a expirat oficial”.

Contul a fost acuzat că stârnește ură prin postări despre probleme precum imigrația și religia. Alți utilizatori au spus că acest lucru ar putea incita la violență. Însă profilul a răspuns spunând că, de fapt, „incită la siguranță”.

Întrebat în legătură cu acest lucru, Inevitable West a spus că ar spune același lucru despre alte religii. Separat, el a mai declarat că nu își va șterge niciodată propriile postări - chiar și atunci când acestea se dovedesc a fi neadevărate.

Între timp, conținutul său este împins pe feed-uri din întreaga lume.

Acuzațiile de părtinire a metodelor de moderare au fost formulate de mult timp la adresa Twitter, atât înainte, cât și după ce Elon Musk a cumpărat compania, alături de întrebări cu privire la faptul că site-ul a limitat anterior libertatea de exprimare.

BBC a vorbit cu persoane din interiorul Twitter pe această temă pentru o investigație Panorama care a fost difuzată în 2023 și sursele au spus că, în opinia lor, compania se va lupta să protejeze utilizatorii de trolling, dezinformare coordonată de stat și exploatarea sexuală a copiilor, punând acest lucru pe seama, printre altele, a concedierilor în masă.

La momentul respectiv, X nu a răspuns la aspectele semnalate. Ulterior, Musk a postat pe Twitter un articol BBC despre episodul Panorama, cu mențiunea: „Îmi pare rău că am transformat Twitter dintr-un paradis al creșterii într-un loc care are... troli”. De asemenea, el a declarat: „Trolii sunt destul de amuzanți”.

Separat, Musk a declarat că nu a avut „de ales” decât să reducă forța de muncă a companiei din cauza pierderilor financiare.

Lisa Jennings Young, fosta șefă a departamentului de design de conținut de la X, care a lucrat acolo până în 2022, a declarat:

„Am impresia că trăim cu toții un vast experiment social [asupra umanității]”.

Nu are un scop specificat, spune ea. În schimb, în opinia ei, nu este „un experiment științific social controlat [ci unul] la care participăm cu toții”. Nimeni nu știe cu adevărat care ar putea fi rezultatul final, susține ea.

Unii utilizatori X au spus că au decis recent să migreze către alte platforme de social media, inclusiv Bluesky, care a început în 2019 ca un site experimental de social media „descentralizat” creat de fostul șef al Twitter, Jack Dorsey. Acesta are acum peste 20 de milioane de utilizatori.

Este dificil de determinat exact câți utilizatori reali au ales să părăsească X - sau chiar dacă acesta a crescut.

Elon Musk și X nu au răspuns la aspectele semnalate în acest articol și nici la solicitările de interviu.

X spune că prioritatea sa este să protejeze și să apere vocea utilizatorului și are linii directoare privind ura, care spun că utilizatorii „nu pot viza pe alții cu abuz sau hărțuire și nici nu pot încuraja alte persoane să facă acest lucru”.

Un purtător de cuvânt al X a declarat anterior pentru BBC:

„X are în vigoare o serie de politici și caracteristici pentru a proteja conversația din jurul alegerilor. Vom eticheta conținutul care încalcă politica noastră, media sintetice și manipulate și vom elimina conturile implicate în manipularea platformei sau în alte încălcări grave ale regulilor noastre”.

Site-ul a declarat, de asemenea, Comisiei Europene în noiembrie: „[X] se străduiește să fie spațiul public de dezbatere de pe internet prin promovarea și protejarea libertății de exprimare”.

Platforma socială X (Twitter) a lui Elon Musk. Foto: Profimedia Images

Rețelele sociale online și influența politică

De la alegerile prezidențiale din SUA din 2024, X și-a consolidat locul de gazdă a informațiilor politice despre noua administrație Trump.

Elon Musk l-a susținut pe candidatul Trump încă din luna iulie. Acum i s-a oferit un post guvernamental, conducând o nouă echipă de consultanță numită Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (Doge).

Sam Freeman, un fost angajat al Meta care lucrează acum ca expert în încredere și siguranță pentru o companie numită Cinder, crede că acest lucru va avea un efect mai larg și asupra altor șefi din social media. El preconizează că aceștia „vor trebui să aibă o relație mai personală cu viitoarea administrație”, în special dacă vor simți o presiune tot mai mare asupra reglementărilor și siguranței online.

Mark Zuckerberg, care a fondat Facebook (în prezent Meta) și a achiziționat de atunci Instagram, a luat recent cina cu Trump la casa sa din Mar-a-Lago.

Președintele ales l-a luat la țintă anterior pe Zuckerberg, acuzând site-ul său și altele de părtinire. „Facebook, Google și Twitter, ca să nu mai vorbim de presa coruptă, sunt atât de în favoarea democraților, a stângii radicale”, a scris odată Trump.

Ar putea cina să indice o îndulcire a relațiilor? Cu siguranță, sugerează că Zuckerberg consideră că ar putea fi în interesul său să se afle cel puțin într-o oarecare apropiere de Trump, comentează BBC.

Există informații că și directorul general al TikTok, Shou Zi Chew, s-ar fi întâlnit cu Trump la Mar-a-Lago, în timp ce compania de social media luptă împotriva planurilor autorităților americane de a interzice aplicația.

Guvernul SUA susține că ByteDance, societatea mamă a TikTok, are legături cu statul chinez. Atât TikTok, cât și ByteDance neagă această afirmație. Curtea Supremă urmează să audieze argumentele juridice ale TikTok în ianuarie.

În Marea Britanie, în curând va intra în vigoare Legea privind siguranța online, conform căreia companiile vor trebui să se angajeze în fața autorității de reglementare Ofcom cu privire la modul în care vor aborda conținutul ilegal și postările care sunt dăunătoare copiilor. În Australia, politicienii au mers mai departe și au aprobat planuri de interzicere a utilizării rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani.

Totuși, în cele din urmă - având în vedere că mulți giganți ai rețelelor sociale au sediul în SUA - abordarea guvernului și a președintelui american ar putea avea cel mai mare impact, conchide BBC.