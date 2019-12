Armata de „elfi” a Lituaniei, în luptă cu trolii ruși. Nimeni nu știe cine va câștiga

Amenințarea atacurilor cibernetice ale Rusiei la adresa Occidentului este o realitate. Și nu vorbim doar despre furt de date, ci despre o amplă campanie de dezinformare. Experții IT loiali Kremlinului - așa-numiții troli - sunt acuzați că au distribuit pe rețelele sociale cantități uriașe de conținut manipulat. O țară din prima linie a conflictului cibernetic cu Rusia este Lituania. Aici, riposta a venit sub forma unei armate digitale din care fac parte activiști cunoscuți drept... spiriduși. Iar una dintre principalele arme în acest război hibrid este anonimatul, așa cum am aflat urmărind un „spiriduș” în acțiune. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:00 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

El e „Șoimul”. Așa își spune pe Internet. Nu vrea să-și dezvăluie adevărata identitate, căci în lumea digitală și-a făcut dușmani redutabili. În timpul liber, luptă cu trolii ruși care răspândesc dezinformare și știri false pe internet. Activistul online face parte dintr-o comunitate care încearcă să contracareze propaganda rusă pe internet. Își spun „elfii”.

„Când Rusia a invadat Ucraina, era momentul să facem ceva, nu doar să ne uităm la televizor și să vorbim despre asta. Trebuia să facem ceva practic. La început a fost foarte simplu. La momentul respectiv, fiecare articol pozitiv de pe site-urile de știri era urmat de sute de comentarii negative despre NATO, Lituania sau Uniunea Europeană. Decizia a fost să contracarăm aceste comentarii cu unele pozitive”, explică „Șoimul”.

Un exemplu de dezinformare: soldații germani din NATO au profanat un cimitir evreiesc

Statele baltice au fost vizate de campanii de dezinformare orchestrate, cel mai probabil, chiar de Kremlin. „Șoimul” ne arată un exemplu pe un site de știri din Lituania, care susține că soldații germani din cadrul unității NATO au profanat un cimitir evreiesc din Lituania.

„Fotografia a fost realizată în Photoshop. E un tanc german, iar acesta e cimitirul evreiesc din Kaunas. E o provocare nebunească. Așa se lucrează”, spune Șoimul.

Lituania și-a câștigat independența în urmă cu 30 de ani. Oamenii știu că aderarea la UE și la NATO, din postura de fost stat sovietic, nu e bine privită de Moscova. Lituanienii trăiesc într-o permanentă teamă din cauza vecinului lor mult mai puternic.

„E suficient să deschizi o carte de istorie pentru a înțelege intențiile Rusiei de atunci și de acum”, spune un lituanian.

„Aș spune că Rusia e o amenințare pentru noi. Deși nu pot spune de ce fel”, spune un altul.

Rușii din Lituania se tem de propaganda Moscovei

La marginea capitalei Vilnius există un memorial în onoarea tuturor celor deportați cândva în Siberia. Maksim Zaharov, care aparține minorității ruse a țării, consideră că amintirea crimelor comise în timpul ocupației sovietice trebuie să rămână vie. Se teme că propaganda rusă deschide o prăpastie între lituanieni și minoritatea rusă. Dar crede că guvernul lituanian are și el o parte de responsabilitate.

„Pe vremuri aveam propriul post de televiziune în limba rusă. Știrile despre ce se întâmpla în Lituania erau transmise în limba rusă. La un moment dat, lituanienii au început să refuze să mai acorde interviuri postului, doar pentru că sigla semăna prea mult cu cea a unei televiziuni de la Moscova. E o formă de discriminare să nu mai avem niciun fel de presă în limba rusă în Lituania”, spune Maksim Zaharov.

Lipsa unei riposte ar putea crește posibilitatea războiului

Între timp, Centrul Național de Securitate Cibernetică al țării avertizează că propaganda rusă pe internet reprezintă un pericol. Și lipsa unei riposte ar putea crește posibilitatea războiului.

„Noi credem că putem fi influențați de Rusia. Sau că propaganda regimului de la Kremlin ne urăște într-o măsură atât de mare, încât e gata să acționeze împotriva noastră, împotriva Lituaniei, împotriva țărilor occidentale. Deci pentru noi ar fi foarte util să avem posibilitatea să discutăm cu cetățenii ruși”, spune Tomas Ceponis, de la Departamentul de comunicații strategice militare lituaniene.

Și „Șoimul” crede că ar fi util să facă echipă cu rușii pentru a contracara propaganda. Vorbește bine limba rusă pentru că pe vremuri a fost înrolat în Armata Roșie. Acum, împreună cu peste 1.000 de „elfi” din toată Europa, își petrece serile luptând împotriva dezinformării răspândite de troli.

„Ne considerăm un fel de luptători pentru libertate. Luptăm pentru democrația liberală. Pericolul pe care îl reprezintă fabricile de troli ar trebui luat mai în serios”, insistă Șoimul.

Elfi versus troli... nimeni nu știe cine va câștiga.

