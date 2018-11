România se antrenează în digital: aplicanți din 67 de localități, înscriși la Digital Nation

Aplicanți din 67 orașe și sate din România au răspuns provocării lansate de comunitatea Digital Nation de a începe un parcurs de mentorat online. Locuitori din sate și orașe din întreaga Românie au aplicat la programele de mentorat online propuse de organizație, exprimându-și interesul de a se specializa în domenii tech de actualitate cum ar fi programarea, securitatea cibernetică, social media marketing sau graphic design.

Dorința și interesul către specializare tech a celor din marile centre universitare din țară nu mai este un secret pentru nimeni. Totuși, interes pentru programare este și în Dredu (Mureș), în Rebrișoara (Bistrița Năsăud), Verguleasa (Olt), Asuaju de Sus (Maramureș), Simeria (Hunedoara), Feleacu (Cluj) sau și în Republica Moldova.

Digital Nation a primit solicitări de înscriere din toate aceste locuri, lista completă incluzând peste 60 localități și sate. Interesul neașteptat pentru programele sale de dezvoltare a determinat comunitatea tech să prelungească perioada de înscrieri pănă pe 5 decembrie, pentru a acomoda pe cât mai mulți din cei care și-au exprimat dorința de a face level up.

Comunitatea activează pe piața din București din 2013, acesta fiind primul an în care își traduce oferta de dezvoltare într-un format complet online, accesibil din orice colț al țării. Principalii diferențiatori care fac programele Digital Nation atât de tentante țin de modul de dezvoltare propus membrilor săi, un model colaborativ, aplicat și online.

”După 5 ani de formare a tinerilor specialiști pe plan local, am ajuns la un mix de tactici, abordări și implementări care este tot mai căutat de românii motivați să se depășească. În primă fază, da, lumea tinde să ne perceapă ca o academie IT. Probabil că asta am și fost la început, însă diferența se simte după ce începi procesul de dezvoltare. Nu o să găsești cursuri IT la Digital Nation – nu că am avea ceva cu cursurile, însă nu este modelul pe care ți-l propunem. Îți deschidem o nouă perspectivă cu un ecosistem virtual, unde te întâlnești cu mentori și specialiști din câmpul muncii. Am mers dincolo de manuale, teme și lucrări, către proiecte și implementări practice cu care te vei întâlni și în viața reală”, spune Paul Apostol, fondator Digital Nation.

Digital Nation nu urmărește monetizarea programelor, cât construirea unei rețele de profesioniști care să producă plus valoare în țară. Spre deosebire de alte programe, antrenamentele Digital Nation sunt accesibile tuturor, fiind condiționate doar de o taxă anuală de comunitate de 100 de euro. Când alții vânează sedii și birouri, comunitatea s-a oprit din vânat sedii și birouri în 2017, Digital Nation trecând de atunci la un format de birou virtual pentru întreaga echipă a comunității. În plin sezon de conferințe și evenimente, comunitatea își deschide ceremonia de începere a anului tuturor, transmițând-o online, accesibilă din întreaga Românie.

Cei care își doresc să se înscrie la programele de mentorat online Digital Nation o mai pot face până pe 5 decembrie 2018, pe site-ul comunității.

Digital Nation pune la dispoziție programe online de 12 luni, în care participanții intră într-un parcurs de formare accelerată, au acces la mentori specialiști, la resurse teoretice și au ocazia dezvoltării de competențe în cadrul unei echipe pre-selectate. Programele de mentorat deschise anul acesta sunt pe domenii precum: Programare, Sisteme Cloud, Securitate Cibernetică, Design Grafic și Social Media Marketing. După programele de mentorat, absolvenții pot intra în Digital Incubator, unde pot crea prototipuri de tehnologie în startupuri, au opțiunea să se angajeze chiar și la distanță sau pot intra în proiecte de cercetare.

