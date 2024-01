Un televizor cu totul special a fost prezentat la Târgul de Tehnologie din Las Vegas. Are dimensiunea unui perete, se poate plia și are un preț pe care și l-ar permite doar milionarii.

Numit N1 Unfolding TV, este "primul televizor care se pliază din lume". Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Televizorul gigant 4K de la C-SEED din Austria are cinci panouri care ies dintr-o coloană centrală pentru a forma un ecran de 137 inchi.

Numit N1 Unfolding TV, este "primul televizor care se pliază din lume", conform C-SEED.

Conceptul din spatele televizorului pliabil este că ecranul masiv poate fi ascuns într-o coloană centrală atunci când nu este utilizat, eliberând astfel spațiul de locuit atât de necesar.

Atunci când panourile televizorului se unesc, ele formează un ecran fără linii vizibile, datorită "balamalelor de precizie micromilimetrică" ale televizorului.

Jon Common, director de vânzări C-SEED: Am dezvoltat televizoare pliabile de peste zece ani și am dezvoltat balamale care pot face acest lucru în mod specific. Deci, pentru televizoarele de exterior, pentru că avem pixeli mai mari, adică o rezoluție mai mică deoarece luminozitatea trebuie să fie mult mai mare, folosim balamale milimetrice perfecte. Dar pentru televizoarele de interior, deoarece rezoluția este mult mai mare, trebuie să folosim balamale de precizie micromilimetrică. Dar asta încă nu este suficient. De asemenea, trebuie să folosim un proces numit "colaborare cu decalaj adaptiv". Deci, după cum puteți vedea, fiecare aripă pliabilă are în interior un senzor de lumină în spate. Acesta va depista acele deschideri ca firul de păr și va crește automat luminozitatea în jurul acelor goluri, astfel încât să nu-l observi cu ochiul liber, dar va crea această imagine îmbinări.

Produsul arată bine, însă clienții nu se cam înghesuie din cauza prețului. Televizorul costă 150 de mii de dolari pentru versiunea de 103 inchi și ajunge până la 200 de mii de dolari pentru cea de 137 de inchi. Astfel, televizorul este destinat deocamdată pieței de lux, pentru spațiile rezidențiale premium si superyacht-uri.

