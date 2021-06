De ce nu e bine să bem apa mării și cum se hidratează balenele și delfinii într-un ocean plin de sare

Auzim foarte des că este necesar să bem multă apă, însă nu orice apă ne face bine. De exemplu, apa de mare nu este potabilă și, mai mult decât atât, provoacă deshidratare. Biologul Răzvan Popescu Mirceni a explicat, la Digi24, procesul prin care apa este absorbită în organism dar și de ce este nevoie de o cantitate mică de săruri în apa potabilă pentru a menține corpul hidratat. Totodată acesta a explicat cum balenele, delfinii, lamantinii, dar și majoritatea organismelor din mări și oceane, extrag apa potabilă.

“De jumătate de secol, omenirea caută să găsească soluții pentru desalinizarea apei de mare, tocmai pentru a o face potabilă și a o transforma într-o resursă, mai ales în acele regiuni ale planetei unde este nevoie de irigații și de o serie întreagă de facilități pentru a combate seceta sau deșertificarea.

Nu putem bea apă de mare pentru simplul motiv că acel conținut ridicat de săruri împiedică absorbția ei la nivel intercelular și nivelul de sare, prin osmoză, determină o extragere a apei normale din corpul nostru. În felul acesta se produce deshidratarea.

Ciudat este că și dacă vrem să bem apă distilată se întâmplă același lucru, pentru că avem nevoie de o doză oarecare de săruri, foarte mică însă, pentru a putea absorbi lichidul esențial vieții și proceselor metabolice.

Desalinizarea apei de mare consumă foarte multă energie

Există o soluție pentru desalinare, însă, în momentul de față, ea consumă foarte multă energie. În zona ecuatorială, spre exemplu în Senegal a fost pentru prima dată utilizată energia solară pentru a reuși să se extragă sarea din apa de mare fără să pierzi apa respectivă, pentru că sarea se extrage din apa de mare din multe locuri de pe Planetă utilizând procesul evaporației.

Să scoți apa fără sare din mare ai nevoie de un cuantum de energie foarte ridicat. Atunci, se caută soluții în zona energiei solare, pentru că altfel doar energia nucleară este cea care are capacitatea să asigure punctual și constant necesarul respectiv pentru a extrage potabilă și cea pentru irigații. Apa de mare nu poate fi folosită nici măcar pentru a uda un câmp, pentru a face culturi.

Cum se hidratează balenele și delfinii

Unele mamifere marine sunt adaptate, numai că acestea și-au dezvoltat de-a lungul timpului, în cursul unor procese evolutive care au durat milioane de ani, aceste abilități metabolice care le ajută să elimine excesul de sare și să facă posibilă ingestia de apă de mare în scopul hidratării. Și acestea utilizează resurse de apă potabilă, dulce în zone de vărsare ale fluviilor sau în anumite zone cu izvoare, unele dintre ele chiar submarine, dar care aduc un aport de apă dulce în sectoarele respective.

Cetaceele, spre exemplu, și imensa majoritate a organismelor marine își extrag necesarul de apă pentru procesele lor metabolice din hrană, precum peștele. Imensa majoritate a mamiferelor marine, cu foarte puține excepții – lamantinii, spre exemplu – sunt carnivore. Chiar și lamantinii utilizează aceste resurse de apă din algele pe care le consumă, din plantele submerse, pe care, prin procese specifice lor, separă sarea de apă și o utilizează în organism.

Fiind în permanență în mediul acvatic ei nu au nevoie să transpire, nu au nevoie de alte facilități de tipul ăsta. Un delfin, spre exemplu, dacă este cald va migra către o apă ceva mai rece. E puțin probabil, pentru că transferul termic în apă este net superior și atunci nu are nevoie să facă o răcire a corpului. Dimpotrivă, el are nevoie să stocheze foarte multă grăsime și dacă nu are stratul de grăsime suficient de gros nu se izolează cum trebuie și ajunge să facă meningită, să îi fie expuse organele vitale la temperaturi prea scăzute, se îmbolnăvește foarte rapid și moare.

Astfel, cantitățile de apă pe care le utilizează sunt mai reduse”, a explicat, la Digi24, biologul Răzvan Popescu Mirceni.

Editor : Alexandru Costea