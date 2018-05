Sărbătoarea Bujorilor de la Plenița... fără bujori

Sărbătoarea Bujorilor n-a avut... bujori, anul acesta. Evenimentul organizat an de an într-o comună din Dolj a atras anul acesta peste zeci de mii de oameni, curioşi să vadă cea mai mare arie protejată de bujor sălbatic din ţară. Florile n-au fost însă protejate şi de grinda care a căzut cu trei zile în urmă.

În fiecare an, mii de curioşi vin la Pleniţa pentru a sărbători. Anul acesta, bujorul a fost sărbătorit... fără bujori.

Mihai Calafeteanu, primarul comunei Pleniţa: Nu mai sunt bujori datorită intemperiilor vremii care au avut loc acum patru cinci zile când o grindină puternică a distrus aproape totul în această minunată pădure.

Femeie: Ne pare foarte rău, am venit de la câteva sute de kilometri de dragul acestei sărbători, că am mai fost, dar suntem surprinşi că nu e bujorul înflorit şi nu e frumos

Femeie: E pentru prima oară când venim, nu am fost niciodată. Am venim special să vedem bujorii, nu-i nimic, la anul venim mai devreme.

Pădurea cu bujori din Pleniţa este arie protejată, de interes naţional, încă din anul 2000 şi se întinde pe o suprafaţă de 60 de hectare.