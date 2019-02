(P) MindChain – When Blockchain Meets AI, cel mai mare eveniment dedicat tehnologiei Blockchain din România

Unul din evenimentele de referință ale Business Review în 2019, MindChain – When Blockchain Meets AI, susținut de Modex, este cel mai mare eveniment dedicat tehnologiei Blockchain organizat până în prezent în România.

Timp de două zile, între 21-22 februarie, în Cluj-Napoca, la Casa de Cultură a Studenților, evenimentul va explora interacțiunea dintre Blockchain și Inteligența Artificială (AI) precum și modul în care aceasta din urmă amplifică impactul uneia din cele mai revoluționare tehnologii ale prezentului.

Evenimentul va fi deschis de domnul Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca, care va vorbi despre beneficiile utilizării tehnologiilor emergente precum blockchain și inteligența artificială în business, administrația locală și la nivel guvernamental.

Specialiști în Blockchain și AI din toată lumea - peste 40 de speakeri internaționali - vor participa la eveniment, precum Max Borders (Director Executiv, Social Evolution, co-fondator, Voice & Exit); Ed Dowding (CEO, Represent.me); Anu Bhardwaj (fondator, Women Investing in Women Digital); Cornel Amariei (Head of Innovation la Continental, inventator, autor); Muhammad Salman Anjum (CEO, Blockpreneurs & Feelogical Solutions); Yael Tamar (fondator, Top of Blockchain); Chris Dawe (CEO, Effect.ai).

Cu o agendă de 30 de paneluri și prezentări, zona expozițională, workshopuri și competiția de pitch “Dragons’ Den”, invitați internaționali și playeri cheie din domeniu, evenimentul va aduce în discuție cele mai recente cazuri de utilizare pentru Blockchain și AI, la nivelul unui mix complex de industrii, precum comerțul, sectorul financiar-bancar, cel imobiliar și transportului, precum și în sectoare emergente precum artă, divertisment și mass-media.

Prin arhitectura sa, MindChain atrage un mix unic de public, de la investitori la profesioniști din domeniul blockchain la startup-uri, studenți, precum și oameni interesați să descopere modul în care aceste noi tehnologii le vor schimba viața de zi cu zi.

Descoperă mai multe informatii accesând mindchain.ai

Rezervă-ți ACUM locul! Invită un prieten și beneficiați amandoi de OFERTA speciala Invite a friend & get #50DISCOUNT for you and your friend!

Etichete: