Planeta pe care un an durează doar 8 ore. Nu se știe cum a ajuns atât de aproape de soarele ei

Astronomii au descoperit o planetă care orbitează atât de aproape de steaua ei, încât un an durează doar aproximativ opt ore. GJ 367 b, care orbitează o stea aflată la 31 de ani lumină distanță de soarele nostru, ar putea ajuta cercetătorii să descifreze secretele acelor lumi misterioase care orbitează rapid, relatează CNN.

Exoplaneta stâncoasă este considerată o „planetă cu perioadă ultrascurtă”, sau USP, care se învârte în jurul stelei gazdă și completează o orbită la fiecare opt ore. Dar GJ 367 b este interesantă și din alte motive.

Planeta are aproximativ dimensiunea lui Marte, deci are doar jumătate din masa Pământului, ceea ce înseamnă că e una dintre cele mai ușoare exoplanete descoperite până acum. Aproximativ 86% din interiorul planetei este format dintr-un nucleu de fier și nichel, ceea ce o face, de asemenea, foarte asemănătoare cu Mercur. În sistemul nostru solar, Mercur este planeta cea mai apropiată de soare, iar un an durează 88 de zile.

Exoplaneta GJ 367 b este extrem de aproape de steaua sa pitică. Aceste stele pitice roșii reci sunt obișnuite în galaxia noastră și se știe că găzduiesc mai multe planete într-un singur sistem, cu o medie de aproximativ două până la trei planete. Chiar dacă sunt mai mici și mai reci decât soarele nostru, stelele pitice roșii reci pot încă încălzi planetele atunci când sunt la fel de aproape ca GJ 367 b.

În timpul zilei, temperatura pe această planetă atinge 1.500 de grade Celsius, suficient de fierbinte pentru a topi rocile și metalele. Planeta este, de asemenea, bombardată cu de 500 de ori mai multe radiații decât primește Pământul de la soare.

Toți acești factori sugerează că planeta nu are o atmosferă substanțială și nu este un loc propice vieții. Un studiu care detaliază descoperirile despre planetă a fost publicat joi în revista Science. Astronomii vor să afle mai multe despre aceste planete mici care se rotesc în jurul stelelor lor în mai puțin de 24 de ore, deoarece nu sunt siguri cum se formează și cum ajung pe o orbită atât de extremă. Această planetă nou descoperită este suficient de aproape de sistemul nostru solar încât cercetătorii să poată aduna mai multe date decât despre alte planete de acest fel.

„Știm deja câteva astfel de planete, dar originile lor sunt în prezent necunoscute”, a spus autorul principal al studiului, Kristine W. F. Lam, cercetător postdoctoral la Institutul de Cercetare Planetară al Centrului Aerospațial German.

„Măsurând proprietățile fundamentale precise ale unei planete USP, putem obține informații despre istoria formării și evoluției sistemului”, a explicat ea.

Doar pentru că GJ 367 b nu este locuibilă, nu înseamnă că nu există alte planete în același sistem care ar putea adăposti viață.

„Pentru această clasă de stele, zona locuibilă ar fi undeva la o orbită de două până la trei săptămâni”, a spus George Ricker, cercetător la Institutul Kavli pentru Astrofizică și Cercetare Spațială de la MIT, coautor al studiului.

„Deoarece această stea este atât de aproape și atât de strălucitoare, avem șanse mari să vedem și alte planete în acest sistem. De parcă ne-ar spune: „Caută aici alte planete!”, a spus el.