Româncă selectată pentru experimentul „viața pe Marte”. 4 oameni vor trăi un an într-o simulare a condițiilor de pe Planeta Roșie

NASA a selectat participanții la prima misiune a agenției care simulează viața pe Marte. Printre aceștia este și o româncă, Anca Șelariu, microbiologist în cadrul Marinei SUA. 4 oameni vor sta timp de un an într-o structură imprimată 3D care imită condițiile de pe Planeta Roșie.

NASA a selectat 6 oameni pentru această misiune: 4 oameni care vor locui efectiv în acest habitat timp de un an și încă 2 membri de rezervă ai echipajului, printre care și Șelariu.

Potrivit NASA, Selariu este microbiolog în cadrul Marinei SUA. Experiența ei include descoperirea și fabricarea vaccinurilor, transmiterea prionilor (agenți infecțioși nonconvenționali care produc un grup de boli neurodegenerative transmisibile ale animalelor și omului), dezvoltarea terapiei genice și managementul proiectelor de cercetare a bolilor infecțioase.

Șelariu a absolvit filologia la Universitatea Transilvania, are o licență în biochimie la Universitatea Montclair, New Jersey și un doctorat în științe biomedicale interdisciplinare de la Universitatea Rutgers, New Jersey. Ea a finalizat, de asemenea, o bursă postdoctorală la Centrul de Cercetare Prion, la Universitatea de Stat din Colorado, potrivit NASA.

Comandantul misiunii este Kelly Haston, este cercetător în domeniul medical și a realizat mai multe proiecte bazate pe celulele stem.

Ceilalți 3 oameni selectați să locuiască în mediul „marțian” sunt Ross Brockwell, inginer structurist și administrator de lucrări publice, Nathan Jones, medic specializat în medicina de urgență, și Alyssa Shanno, asistentă medicală la centrul medical Davis al Universității din California.

Un alt membru de rezervă este Trevor Clark, inginer în industria spațială și de apărare.

Începând din iunie, cei 4 voluntari își vor petrece un an închiși înauntru, ca și cum ar fi pe Marte. Cercetătorii NASA au făcut tot ce le-a stat în putință pentru ca mediul să fie cât mai realist cu putință, astfel încât să poată vedea impactul pe care un an de izolare, cu resurse limitate, îl are supra sănătății umane.

Cei patru membri ai echipajului vor locui într-o mică structură care a fost construită folosind o imprimantă 3D uriașă, pentru a simula modul în care NASA poate crea structuri pe suprafața marțiană, cu solul marțian.

Structura are patru dormitoare mici, două băi, o zonă de lucru, o sală de sport și un dispensar, iar în zona exterioară este concepută să imite suprafața planetei Marte.

Cei patru voluntari vor efectua experimente, vor cultiva alimente, vor face exerciții fizice și vor fi testați în mod regulat.

