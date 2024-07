Toxiinfecție alimentară în masă la cartierul general Tik Tok din Singapore

Câteva zeci de angajați de la biroul din Singapore al societății-mamă a TikTok, ByteDance, au fost spitalizați în urma unui aparent focar de toxiinfecție alimentară.

Oficialii din domeniul sănătății și siguranței alimentare din orașul-stat investighează incidentul, în urma căruia 60 de persoane au prezentat marți simptome de gastroenterită. Cincizeci și șapte dintre acestea, suficient de grave, au fost tratate în spital.

ByteDance a declarat, de asemenea, că investighează ce a cauzat îmbolnăvirea angajaților săi.

BBC scrie că la birourile ByteDance nu se prepară sau gătește mâncare și că se apelează la furnizori terți pentru aprovizionarea cu alimente.

Șaptesprezece ambulanțe au fost trimise la clădirea din cartierul de afaceri din Singapore pentru a-i trata pe cei care s-au îmbolnăvit, potrivit rapoartelor mass-media locale.

„Luăm foarte în serios sănătatea și siguranța angajaților noștri și am luat măsuri imediate pentru a-i sprijini pe toți angajații afectați, inclusiv colaborând cu serviciile de urgență pentru a oferi îngrijire”, a declarat pentru BBC un purtător de cuvânt al ByteDance. „Investigăm problema și colaborăm cu autoritățile competente în acest sens”.

Tik Tok are două cartiere generale, în Los Angeles și Singapore și birouri în mai multe orașe precum New York, Dublin, Londra, Paris, Berlin Tokyo etc.

