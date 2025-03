Un șofer de autobuz din Iaşi a fost luat la bătaie de un călător recalcitrant. Întreg momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Înainte de acest eveniment, bărbatul agresor a băut alcool, a țipat în mijlocul de transport public și agresat un vârstnic. „Acest incident grav scoate în evidenţă riscurile uriaşe la care sunt expuşi şoferii”, au transmis reprezentanții Companiei de Transport Public Iași.

„Un incident deosebit de grav a avut loc astăzi în zona Tg. Cucu, unde un călător agresiv a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce lovea violent cu pumnul șoferul unui autobuz. Înainte de atac, individul a avut un comportament recalcitrant, hărțuind și agresând alți călători. Șoferul autobuzului 1986 de pe traseul 41 – sens Ciurea a intervenit pentru a calma situația și a proteja pasagerii, însă, în loc de respect, a fost atacat brutal. În urma loviturii, șoferul a fost rănit grav și a ajuns la spital, unde i s-au acordat îngrijiri medicale”, arată o postare pe pagina de Facebook a Companiei de Transport Iași.

Agresiunea a fost semnalată în stația Tg. Cucu, iar șoferul a fost preluat ulterior de ambulanță și transportat la UPU.

„În stația Târgu Cucu, traseu 41, direcția Ciurea, în timp ce eram oprit pentru urcare/coborâre, am observat o persoană care agresa și hărțuia un călător în vârstă, trăgându-l de mână. Înainte de asta, un pasager mi-a semnalat că există un individ cu un comportament neadecvat – bea și țipa în autobuz. Când am ajuns în stație, am constatat că exact acel individ agresa persoana în vârstă. Am intervenit și i-am cerut să coboare. Și alți călători au văzut scena și au insistat să părăsească autobuzul.

A coborât, dar înainte să apuc să închid ușile, a urcat din nou. Am mers la el să-l dau jos, dar de data aceasta a sărit direct la bătaie – m-a lovit cu pumnul și a fugit. Incidentul a avut loc la ușa numărul 2, în interiorul autobuzului. Camerele de filmat funcționează și sper că vor ajuta la clarificarea situației”, a explicat conducătorul autobuzului care a fost agresat de bărbatul recalcitrant.

Compania de Transport Public Iași cere măsuri ferme pentru protecția angajaților

„Șoferii de autobuz – zilnic expuși pericolelor! Acest incident grav scoate în evidență riscurile uriașe la care sunt expuși șoferii de transport public în fiecare zi. Pe lângă responsabilitatea de a transporta pasagerii în siguranță, ei trebuie să facă față și unor situații tensionate: călători violenți, amenințări, lipsă de respect și chiar agresiuni fizice”, a transmis Compania de Transport Public Iași, pe pagina de Facebook.

Reprezentanții companiei spun că siguranța lor este pusă în pericol constant, iar „acest lucru nu mai poate fi ignorat! Fiecare zi la locul de muncă devine un test de rezistență fizică și psihică pentru acești oameni care își fac datoria”.

„Cel mai trist este că nimeni nu a intervenit. Doar șoferul a avut curajul să ia atitudine și, din păcate, el a fost cel care a avut de suferit. Siguranța șoferilor și a călătorilor trebuie să fie o prioritate! Cerem măsuri ferme pentru protecția angajaților noștri!”, a conchis sursa citată.

