Turismul de eclipsă a adus încasări de 1,5 miliarde de dolari. O femeie care a văzut fenomenul de 20 de ori: Voi face asta până mor

Spectacolul mult așteptat al eclipsei totale de soare a făcut senzație în America de Nord. Locuitorii de acolo au fost martorii unui fenomen cu care nu se vor mai întâlni în următoarele decenii. Evenimentul a declanșat o adevărată frenezie. Doar turismul de eclipsă a adus încasări de un miliard și jumătate de dolari.

Din Mexic până în nordul Canadei, zeci de milioane de oameni au trăit emoția de a fi martorii eclipsei de Soare. Pentru 4 minute de întuneric, unii au parcurs și câteva mii de kilometri - au venit din toate statele americane, dar și din multe țări europene.

"Eu și fiica mea suntem din Minnesota și am decis să venim aici (în Texas, n.red.) ca să vedem eclipsa. E prima pe care a văzut-o vreodată.", a declarat un bărbat.

"N-o voi mai vedea niciodată. Înțeleg că următoarea eclipsă vizibilă în țară va fi în 2044, așa că pentru noi este o ocazie unică în viață", a adăugat altul.

Spectacolul a fost atât de așteptat, încât la Cascada Niagara a fost declarată stare de urgență. Totul, din cauza unei invazii a turiștilor în zona din care se vede eclipsa.

Poate cel mai mare fan al eclipselor de Soare este o femeie, care a bifat acum cel de-al 20-lea fenomen. Leticia Ferrer, vânător de eclipse: "Prima mea eclipsă din America de Nord a fost 1991. Dar am fost și în Europa pentru una dintre ele. Am fost de două ori în Africa. Am fost de trei ori și în Australia. Vreau să văd fiecare eclipsă totală de soare de pe fața planetei până în ziua când voi muri."

Eclipsa a fost vizibilă pentru prima dată pe coasta de Vest a Mexicului, a trecut prin 13 state americane și s-a încheiat în estul Canadei. Iar cei mai norocoși au văzut-o în toată splendoarea din avion - două aeronave s-au aflat chiar pe traseul ei, iar lupta pentru bilete a fost intensă.

"Am prins ultimul loc la acest zbor. Ultimul. Am luat un loc la fereastră, mi-am spus că trebuie să fac asta, pentru că nu știu când voi putea s-o fac din nou", a declarat un bărbat.

"Am venit aici ca să am o amintire frumoasă alături de fiul meu, pentru că e pe cale să devină adolescent și simt că în câțiva ani, nu va mai vrea să-și petreacă timpul cu mine", a spus o femeie.

Oamenii de știință au fost și mai încântați de acest fenomen. Ei speră să descopere, printre altele, posibile efecte asupra oamenilor și perturbări în atmosfera terestră. De aceea, NASA a lansat trei rachete ca să măsoare modificările provocate în partea superioară a atmosferei terestre.

