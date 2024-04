Înainte de invazia rușilor în Ucraina, un război nevăzut se purta deja de luni de zile. Hackerii rușilor au dat atacuri țintite către sisteme esențiale din Ucraina, iar pe 24 februarie au lansat unul dintre cele mai puternice. E un război paralel, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, coordonatorul de operațiuni cibernetice al Ucrainei. În timp ce pe front se luptă cu armele, soldații cu tastaturi duc această luptă paralelă despre care șeful securității cibernetice spune că se poartă inclusiv cu România.

Reporter: „Unul dintre cele mai mari atacuri cibernetice din Ucraina a fost pe 24 februarie, în 2022. Ce a fost? A fost înainte ca trupele să intre în Ucraina.”



Serhii Prokopenko, coordonatorul de operațiuni cibernetice al Ucrainei: „Cu câteva zile înainte de invazia propriu-zisă am văzut cele mai multe atacuri cibernetice. Diferite tipuri de organizații au experimentat diferite tipuri de atacuri, au exploatat diferite vulnerabilități, au reușit să obțină credențialele și să intre în sistemul nostru și toată ideea a fost să distrugă operațiunile. A fost ca o pregătire pentru invazia fizică, perioada asta poate fi considerată o fază separată a războiului cibernetic.”

Reporter: „Ați avut semnale că hackerii ruși pregăteau ceva?”

Serhii Prokopenko, coordonatorul de operațiuni cibernetice al Ucrainei: „Da, da. Am creat 24 din 7 o echipă din diferite agenții care să ne permită să răspundem mai eficient. Ne-am mărit resursele să putem proteja mare parte tot din resurse. Înainte de invazia fizică cu câteva zile, am cerut ajutor companiilor de IT și partenerilor noștri pentru suport.”

Reporter: „Care sunt principalele ținte acum în Ucraina?”

Serhii Prokopenko, coordonatorul de operațiuni cibernetice al Ucrainei: „Principalele ținte sunt cele militare, organizațiile guvernamentale, sectorul energetic, de telecomunicații, IT, logistică. Nu este doar Ucraina ținta, toate țările din Europa, chiar și România poate fi atacată.”

Reporter: „Ce pot face cel mai rău?”



Serhii Prokopenko, coordonatorul de operațiuni cibernetice al Ucrainei: „Cea mai mare amenințare este să distrugă sistemele de telecomunicații de sub mare, să distrugă conectivitatea la internet în lume. Vor obține efecte în statele care folosesc internet, cum ar fi Europa sau Statele Unite.”

