VIDEO. Șofer implicat în carambolul de pe Autostrada Soarelui: „Mașinile s-au lovit ca la popice, una în spatele celeilalte”

Autostrada Soarelui, puțin înainte de 7 și jumătate dimineața. O ceață densă făcea ca vizibilitatea să fie sub 100 de metri în unele locuri. La un moment dat, la Medgidia, unul dintre șoferi a încetinit, iar mașinile care veneau din spate nu au mai avut timp să oprească. S-au ciocnit în lanț zeci de autoturisme.

Șofer: E lovită în față și spate... Cineva a intrat în noi în spate și noi am fost împinși în mașina din față.

Șofer: Era aglomerat, era ceață, noi ne-am oprit. Nu toată lumea a reușit să se oprească și au intrat unii în alții... Am intrat unii în alții.

Femeie: Normal că ne-am speriat... A fost șoc că nu ne-am așteptat și dintr-o dată au apărut multe mașini în față și noi ne-am oprit, și au început să vină multe din spate... Am așteptat să se oprească traficul că tot veneau mașini și am încercat să ieșim, că ne-a fost frică să nu vină mai multe din spate, să intre mai rău, să ne facă sandviș și am mers după parapet să fim în siguranță.

La un moment dat, coloana de mașini avariate se întindea pe 2 kilometri.

Șofer: Ceață foarte mare, da. Vizibilitate sub 100%. Eu am evitat, dar m-a lovit pe mine din spate o mașină. Eu nu am lovit pe nimeni.

Șofer: Foarte mare ceață. Nu se vedea mașina la 100 de metri. Nu îmi amintesc... doar că am tras de volan dreapta să nu fac un impact frontal să fie mai rău decât ce am pățit până acum

-Aveați viteză?

-100 - 110, cam așa. Dar foarte multe mașini care s-au lovit... Ca la popice, una în spatele celeilalte.

Accidente în lanț au mai avut loc și în alte două puncte de pe Autostradă, tot pe sensul către Constanța. Din fericire aici au fost mai puție mașini implicate. Imediat a fost activat planul roșu de intervenție. Au fost trimise în zonă echipaje din Constanța, Călărași, Ialomița, București - Ilfov și un elicopter SMURD de la Galați.

Traficul rutier pe Autostrada A2 a fost deviat pe la Cernavodă, pe DN 22C către Murfatlar. De asemenea, polițiștii le-au recomandată șoferilor să meargă spre litoral pe drumul vechi DN3. Abia la ora 11 s-a reluat circulația pe Autostrada Soarelui.

