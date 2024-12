Magnus Carlsen se întoarce la campionatul de șah, după ce regulamentul a fost schimbat ca să poată juca în blugi

Marele maestru Magnus Carlsen va reveni la Campionatul Mondial de Şah Rapid şi Blitz de la New York, după ce iniţial a renunţat în urma deciziei organismului de conducere FIDE de a-i interzice participarea la o rundă pentru că purta blugi. Și Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) a anunţat mai multă „flexibilitate” în ţinutele autorizate la Campionatele Mondiale, după incidentul provocat de fostul campion mondial.

Magnus Carlsen, campion mondial între 2013 şi 2023, a decis să părăsească turneul vineri, când FIDE i-a interzis norvegianului să participe la o rundă a turneului, din cauză că venise în blugi, încălcând regulamentul vestimentar.

Într-un interviu acordat duminică canalului YouTube al aplicaţiei Take Take Take, jucătorul în vârstă de 34 de ani a confirmat că se va întoarce la turneu.

„Ca să scurtez povestea: voi mai juca cel puţin o zi aici la New York. Dacă mă descurc bine, încă o zi după aceea”, a declarat Carlsen, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a adăugat că a avut discuţii cu preşedintele FIDE, Arkadi Dvorkovici, după incident.

„Am discutat cu Dvorkovici şi cu sponsorul principal Turlov şi am decis să joc”, a spus el.

„În plus, îmi place să joc şah blitz. Vreau să le ofer fanilor şansa de a mă vedea jucându-l. Ar putea fi ultima dată, cine ştie”.

Dvorkovici şi-a exprimat regretul într-o postare pe contul X al FIDE cu privire la escaladarea situaţiei şi a recunoscut rolul vital al lui Carlsen în promovarea sportului.

„Este regretabil că punerea în aplicare a normelor privind codul vestimentar, deşi este solidă din punct de vedere juridic şi consecventă, a lăsat un sentiment unora că acest lucru este disproporţionat şi a cauzat situaţia pe care toată lumea ar fi preferat să o evite”, a spus el.

Dvorkovici a adăugat că a aprobat testarea unei abordări mai flexibile a ţinutei în timpul Campionatului Mondial de Blitz, care ar permite abateri minore de la codul vestimentar oficial.

Carlsen a subliniat că cu siguranţă nu îşi va lăsa acasă hainele preferate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Ca principiu, mâine voi juca cu siguranţă în blugi”, a spus el.

Regulamentul a fost schimbat

Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) a anunţat, duminică, mai multă „flexibilitate” în ţinutele autorizate la Campionatele Mondiale, o relaxare care permite revenirea în competiţie a campionului norvegian Magnus Carlsen, sancţionat pentru că a purtat blugi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am luat decizia de a testa o abordare care vizează să ofere mai multă flexibilitate oficialilor FIDE în judecăţile lor privind adecvarea ţinutei vestimentare”, a anunţat preşedintele Federaţiei, Arkadi Dvorkovitch, într-un comunicat dat publicităţii.

Concret, „este necesar în continuare să se respecte codul vestimentar oficial, dar abateri minore elegante (care pot, în special, include un jeans asortat la vestă) sunt autorizate”, se arată în comunicat.

Ţinuta marilor maeştri care participă la Campionatele Mondiale de şah rapid şi blitz (ultra-rapid) la New York a stârnit numeroase comentarii după ce Magnus Carlsen, legenda şahului şi cel mai bun jucător din clasamentul mondial (Elo), a anunţat, vineri, retragerea sa din competiţia rapidă după ce a fost sancţionat pentru că a purtat blugi. El a primit o amendă de 200 dolari şi apoi o interdicţie de a participa la o rundă (moment în care toţi participanţii joacă o partidă).

Campionul norvegian, foarte nervos, a anunţat că nu va reveni sâmbătă, pentru a treia şi ultima zi a Campionatului Mondial de şah rapid, nici pentru competiţia de blitz, programată marţi şi miercuri, unde este deţinătorul titlului.

„Tatăl meu a spus că ar fi bine să aşteptăm a doua zi şi să vorbim cu preşedintele FIDE”, a explicat, duminică, Carlsen pe platforma de şah Take Take Take pe care a creat-o.

„Noi nu vrem ca oamenii să se prezinte la turnee fără nici cel mai mic efort vestimentar. El acceptă amenda, dar pledează pentru o 'greşeală' în ce priveşte purtarea unui jeans, întrucât revenea de la un prânz şi a uitat să se schimbe”, a spus tatăl lui Carlsen.

Magnus Carlsen s-a opus Federaţiei internaţionale asupra mai multor puncte: el refuză să participe la Campionatul Mondial de joc lung, titlul cel mai prestigios, nemulţumit de format, şi a investit într-o variantă de şah, şah 960, vizând crearea unui circuit paralel.

La ediţia precedentă, la finele lui 2023, FIDE a aplicat o amendă de 100 de euro unei jucătoare, Anna-Maja Kazarian, întrucât încălţămintea ei a fost considerată necorespunzătoare cu regulamentul. Olandeza a fost nevoită să-şi schimbe „încălţările de sport” - adidaşi - şi să-şi pună pantofi cu toc. Purtarea de adidaşi nu a fost autorizată anul acesta.

Editor : B.P.