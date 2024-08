Ana Bărbosu, mesaj pentru Jordan Chiles și Sabrina Voinea, după ce a reprimit medalia olimpică de bronz

Ana Bărbosu (18 ani) este oficial medaliată olimpică. După procesul de la TAS, românca a reprimit medalia de bronz pentru exercițiul de la sol. După ce a aflat vestea, Ana Bărbosu a avut un mesaj de susținere pentru Jordan Chiles și Sabrina Voinea.

TAS a stabilit că americanii au depus contestația după expirarea timpului regulamentar, astfel că a reintrat în vigoare primul clasament de după finala de la sol, cu Ana Bărbosu pe locul trei, Sabrina Voinea pe patru și Jordan Chiles pe cinci. Sabrina Voinea a sperat și ea la medalia de bronz. România a contestat depunctarea ei în finala de la sol, dar TAS nu a întors decizia, scrie Digi Sport.

După ce a aflat că este medaliată olimpică, Ana Bărbosu a avut un mesaj de susținere pentru Jordan Chiles și Sabrina Voinea.

”Sabrina, Jordan, gândurile mele se îndreaptă către voi. Știu foarte bine că doare, pentru că am trecut prin aceleași stări. Dar vă cunosc și sunt sigură că veți avea forța să reveniți și mai puternice. Sper din tot sufletul ca la următoarele Jocuri Olimpice să ne aflăm pe același podium. Ăsta e visul meu. Sunt mândră că am reușit să readuc România pe un podium olimpic. Sper că am bucurat toți românii. Le mulțumesc pentru dragul pe care mi l-au arătat!”, a declarat Ana Maria Bărbosu, citată de golazo.ro.

România a vrut să fie acordate trei medalii de bronz

La TAS, România a cerut ca toate cele trei sportive implicate în proces, Ana Maria Bărbosu, Sabrina Voinea și Jordan Chiles, să obțină câte o medalie de bronz.

Judecătorii nu au fost, însă, de acord și au restabilit clasamentul de după finală, până la contestația depusă cu întârziere de americani.

