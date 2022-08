Canotoarea Mădălina Bereș: Sper ca după Mondiale să ne aștepte și pe noi oficialii din Guvern, așa cum l-au așteptat pe David Popovici

Canotoarea Mădălina Bereş, medaliată cu aur şi bronz la Campionatele Europene de la Munchen, s-a arătat nemulţumită că niciun reprezentant al Ministerului Sportului nu a fost prezent luni la sosirea delegaţiei pe Aeroportul Henri Coandă şi a declarat că speră ca măcar după Mondialele de luna viitoare, oficialii din Guvern să întâmpine lotul de canotaj aşa cum au făcut în cazul dublului campion mondial la înot, David Popovici.

România a încheiat Europenele desfăşurate între 11 şi 14 august la Munchen cu cinci medalii de aur şi trei de bronz, cel mai bun rezultat din istoria canotajului românesc la întrecerea continentală.

Lotul de canotaj al României, format din 35 de sportivi, a fost primit, luni, la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coandă, de conducerea Federaţiei Române de Canotaj, rude, prieteni şi cunoscuţi, la întoarcerea de la Campionatele Europene de la Munchen (11-14 august), acolo unde canotorii români au cucerit cinci medalii de aur şi trei de bronz.

La festivitatea de primire nu a participat ministrul Eduard Novak şi nici vreun alt reprezentant al Ministerului Sportului, relatează Agerpres.

„Noi ne bucurăm că este presa aici şi că performanţele noastre ajung acolo unde trebuie, adică la familiile noastre şi la iubitorii sportului. Sper ca după Mondiale să ne aştepte şi pe noi oficialii din Guvern, aşa cum l-au aşteptat şi pe David Popovici. Ne simţim foarte bine că am reuşit să aducem României atât de multe rezultate frumoase la Europene. Ne-am dori să reuşim aceste rezultate şi la Mondiale”, a spus Mădălina Bereş, medaliată cu aur la 8+1 feminin şi cu bronz la patru rame feminin.

Dublă campioană europeană la Munchen, Denisa Tîlvescu a declarat că 13 august, ziua în care a împlinit 26 de ani, a fost cea mai frumoasă pentru că şi-a făcut cadou medalia de aur la dublu rame feminin.

„Cred că ăsta este drumul pentru ceea ce ne-am propus. Am început un nou ciclu olimpic în care vrem să ne testăm competiţie de competiţie pentru ca la Paris în 2024 să ajungem în cea mai bună formă. Ziua finalei, care a fost şi ziua mea, a început cu o brioşă şi o lumânare, iar colega mea Ioana (n.r. - Ioana Vrînceanu, colega de la dublu rame) mi-a zis să îmi pun o dorinţă. Mi-am dorit să am cea mai frumoasă zi şi aşa a fost”, a povestit Denisa Tîlvescu, sportivă care a câştigat aurul şi cu echipajul de şi 8+1 feminin.

Ionela Cozmiuc, care a cucerit în premieră titlul european la simplu vâsle, categorie uşoară, a declarat pe aeroport că va continua să concureze în această probă.

„Am mai obţinut performanţe, însă nu sunt obişnuită să fiu singură aici, pentru că până acum o aveam pe Geanina (n.r. - Geanina Beleagă, colega din barca de dublu vâsle, categorie uşoară) lângă mine. Proba de simplu mi-a adus această medalie de aur, această satisfacţie de a fi campioană europeană. La începutul anului am concurat în barca de patru vâsle alături de colegele mele mai tinere, dar după ce ele au plecat la tineret, eu am pregătit acest concurs la simplu. Îmi place foarte mult şi cred că de acum încolo o să rămân la proba de simplu. Nu cred că mi se potriveşte cel mai bine, pentru că eu consider că sunt om de echipă, însă circumstanţele mă obligă să vâslesc singură. Aşa că o să dau tot ce am mai bun în această probă”, a promis Ionela Cozmiuc.

Cele cinci medalii de aur ale României la Campionatele Europene au fost câştigate la dublu rame, feminin (Ioana Vrînceanu şi Denisa Tîlvescu) şi masculin (Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan), la dublu vâsle feminin (Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş), simplu vâsle, categorie uşoară (Ionela Cozmiuc) şi 8+1 feminin (Magdalena Rusu, Iuliana Buhuş, Ancuţa Bodnar, Denisa Tîlvescu, Mădălina Bereş, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş şi Adrian Munteanu), iar cele trei bronz la patru rame feminin (Mădălina Bereş, Iuliana Buhuş, Magdalena Rusu şi Amalia Bereş), patru rame masculin (Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan-Constantin Berariu, Florin Lehaci) şi patru vâsle masculin (Mihai Chiruţă, Ciprian Tudosă, Ioan Prundeanu şi Marian Enache).

România a participat la competiţie cu 35 de sportivi, 9 din cele 11 echipaje participând în finalele pentru medalii.

