Ce reacție a avut Simona Halep când avocatul ei i-a spus că suspendarea a fost redusă la 9 luni

Simona Halep a aflat decizia TAS, prin care suspendarea ei a fost redusă de la 4 ani la 9 luni, de la avocatul ei, Bogdan Stoica. Acesta a declarat pentru DigiSport că sportiva a fost „extrem de fericită” să primească această veste.

„A fost extrem, extrem de fericită... fericire maximă. A fost un chiot de bucurie. E genul emoțional. E foarte greu de crezut că un sportiv ca ea, care a ajuns să se lupte cu întreg sistemul antidoping...

O cunosc pe Simona de foarte mulți ani, de la 12 - 13 ani. O sportivă exemplară, cu o carieră nepătată, cu o grijă exemplară pentru sportul curat, a ajuns complet aiurea într-o situație incredibilă.

Nu pot să spun că am știut de la început că vom câștiga, dar am crezut de la început că o putem ajuta. Am fost o echipă, doi avocați și mai apoi un al treilea. Eu am fost singurul din România”, a declarat Bogdan Stoica, avocatul român al Simonei Halep, pentru DigiSport.

Simona Halep, victorie la TAS

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep şi i-a redus la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

Simona Halep va putea reveni în competiţii.

„TAS admite apelul depus de Simona Halep şi reduce perioada de ineligibilitate a acesteia de la patru ani la nouă luni. Comisia TAS a stabilit în unanimitate că perioada de ineligibilitate de patru ani impusă de ITF Independent Tribunal trebuie redusă la o perioadă de ineligibilitate de nouă (9) luni începând cu 7 octombrie 2022, perioadă care a expirat la 6 iulie 2023. Întrucât această perioadă a expirat înainte ca procedurile de apel să fie chiar depuse la TAS, Comisia TAS a considerat că este oportun să emită dispozitivul hotărârii arbitrale Hotărâre arbitrală cât mai curând posibil, împreună cu un comunicat de presă cuprinzător. De asemenea, Comisia TAS a dispus descalificarea tuturor rezultatelor competitive obţinute de dna Halep din 29 august 2022 (data prelevării probei sale pozitive) până la 7 octombrie 2022, inclusiv pierderea oricăror medalii, titluri, puncte de clasament şi premii în bani. Prin urmare, se respinge apelul declarat de ITIA şi apelul depus de Simona Halep este admis în parte (cererea sa de antedatare a începerii suspendării la 29 august 2022 este respinsă)”, a precizat TAS într-un comunicat.

