Simona Halep se poate întoarce pe teren. TAS a redus suspendarea de la 4 ani la 9 luni

Simona Halep a primit verdictul TAS în cazul suspendării sale, după audierile care au avut loc în luna februarie. Conform deciziei TAS, suspendarea pentru Simona Halep a fost redusă de la patru ani la nouă luni, a confirmat avocatul ei, Bogdan Stoica. Asta înseamnă că ea se poate întoarce pe terenul de tenis.

De asemenea, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis anularea probei de sânge din pașaportul biologic al Simonei Halep.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep şi i-a redus la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) în urma audierilor care au avut loc în perioada 7 - 9 februarie.

Decizia de suspendare a fost dată pe 7 octombrie 2022, iar asta înseamnă că perioada a expirat pe 6 iulie 2023. Practic, Simona Halep a stat suspendată mult peste termenul decis de TAS

TAS a decis reducerea suspendării pentru Simona Halep de la 4 ani la 6 luni

„TAS admite apelul depus de Simona Halep şi reduce perioada de ineligibilitate a acesteia de la patru ani la nouă luni. Comisia TAS a stabilit în unanimitate că perioada de ineligibilitate de patru ani impusă de ITF Independent Tribunal trebuie redusă la o perioadă de ineligibilitate de nouă (9) luni începând cu 7 octombrie 2022, perioadă care a expirat la 6 iulie 2023. Întrucât această perioadă a expirat înainte ca procedurile de apel să fie chiar depuse la TAS, Comisia TAS a considerat că este oportun să emită dispozitivul hotărârii arbitrale Hotărâre arbitrală cât mai curând posibil, împreună cu un comunicat de presă cuprinzător. De asemenea, Comisia TAS a dispus descalificarea tuturor rezultatelor competitive obţinute de dna Halep din 29 august 2022 (data prelevării probei sale pozitive) până la 7 octombrie 2022, inclusiv pierderea oricăror medalii, titluri, puncte de clasament şi premii în bani. Prin urmare, se respinge apelul declarat de ITIA şi apelul depus de Simona Halep este admis în parte (cererea sa de antedatare a începerii suspendării la 29 august 2022 este respinsă)”, a precizat TAS într-un comunicat postat pe site-ul oficial.

Simona Halep, suspendată după ce a fost depistată pozitiv cu roxadustat

În 2022, la 21 octombrie, sportiva din Constanţa anunţa că a fost depistată pozitiv cu roxadustat, după un meci din primul tur la US Open.

În 12 septembrie 2023, Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunţat că un tribunal independent a suspendat-o pentru o perioadă de patru ani, ca urmare a unor încălcări ale Programului Anti-Doping în Tenis (TADP).

Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, suspendare pe care tribunalul a decontat-o din perioada de ineligibilitate. Ca atare, suspendarea fostului număr unu mondial este valabilă de la 7 octombrie 2022 până la 6 octombrie 2026.

Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a publicat decizia integrală a tribunalului independent Sport Resolutions în cazul Simona Halep, documentul fiind redactat acolo unde a fost necesar pentru a proteja informaţiile personale de sănătate.

Între altele, se menţionează că fizioterapeuta Candice Gothier este cea care i-a dat sportivei suplimentul contaminat. Halep s-a consultat şi cu antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, care a spus că suplimentul poate fi folosite în siguranţă, deoarece pe etichetă nu figurau substanţe interzise şi nu părea a fi riscant.

Simona Halep a depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv în data de 24 octombrie, iar audierile au avut loc în februarie 2024.

În 15 decembrie, într-un interviu pentru Euronews, Simona a recunoscut că a avut un şoc când a fost testată pozitiv şi a reiterat faptul că este nevinovată. Tot atunci, ea a anunţat că nu mai colaborează cu Academia Mouratoglou.

Simona Halep: „Coșmarul în care am trăit în ultimul an și jumătate s-a terminat”

Pe 21 februarie, într-un mesaj postat pe Instagram, Simona Halep își exprima speranța că TAS va lua o decizie în favoarea ei.

„Coșmarul în care am trăit în ultimul an și jumătate s-a terminat. Am avut șansa să mă apăr la TAS pentru a demonstra că nu am apelat niciodată la doping.

Asta e ceea ce am susținut întotdeauna de când am fost acuzată. Acum aștept decizia TAS cu fruntea sus și vreau să vă mulțumesc vouă, fanilor, dar și jucătorilor și foștilor jucători, sponsorilor mei, pentru tot suportul de care au dat dovadă în tot acest timp, pentru toate mesajele de încurajare. Vă mulțumesc din suflet pentru suportul necondiționat de care ați dat dovadă, a însemnat enorm pentru mine și mi-a dat putere să lupt zi de zi pentru aflarea adevărului.

Voi împărtăși cu voi știri despre decizia TAS de îndată ce voi avea informații. Binele și adevărul triumfă mereu”, este mesajul Simonei Halep de pe Instagram.

