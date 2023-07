David Popovici, după ratarea podiumului la Fukuoka: A fost groaznic/ Nu cred că am mai obosit așa niciodată

În finala masculină de 200 de metri liber de marți de la Campionatele Mondiale de natație din Fukuoka, Japonia, David Popovici a condus trei sferturi din cursă, însă pe ultimii 50 de metri a cedat și în final s-a clasat doar al patrulea.

În cei 150 de metri cât a condus, a fost secondat de sud-coreeanul Hwang Sun-woo. Cei doi înotători terminaseră pe primele două locuri la campionatele mondiale de anul trecut de la Budapesta. Și părea că istoria se va repeta, când David Popovici și-a pierdut în mod inexplicabil forța. .

„Oh, s-au simțit groaznic", a spus Popovici, întrebat fiind despre ultimii 50 de metri de jurnaliști, potrivit Yonhap News Agency.

„Da, (ultimii 50 de metri - n.n.) s-au simțit groaznic, dar asta înseamnă că putem îmbunătăți ceva. Și acesta este un lucru bun, pentru că dacă ai cursa perfectă și nu ai nimic altceva de îmbunătățit, știi că practic ai ajuns în vârf. Nu mai poți face nimic mai bun de acolo încolo. Așa că mă bucur că s-a întâmplat acum și sunt sigur că voi învăța din asta”, a mai spus David.

„Nu cred că am mai obosit așa niciodată. Pregătirea nu a fost atât de bună, nu am apucat să ne antrenăm atât de bine pe cât ne-ar fi plăcut pentru că au apărut una, alta. Au fost metode de antrenament pe care a trebuit să le improvizăm, dar o să învăț din asta”, a mai spus sportivul de 18 ani.

Popovici mai are, însă, o șansă la proba de 100 de metri liber, proba lui preferată.

„Ei bine, proba de 100 de metri, din fericire, este de două ori mai scurtă. Asta nu înseamnă că nu doare. Nu cred că va durea la fel de rău. Dar îmi place cursa de 200. Îmi place și cursa de 100. Și așa că pentru mâine trebuie doar să mă asigur că dorm bine, mănânc bine și îmi fac încălzirea", a spus David.