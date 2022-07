David Popovici, medaliat cu aur şi la 50 m liber, la Campionatul European de înot pentru juniori

Sportivul român David Popovici a câştigat, vineri, încă o medalie de aur la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Otopeni, el impunându-se în finala probei de la 50 m liber masculin cu timpul de 22sec16/100.

Înotătorul legitimat la CS Dinamo, intrat în finală cu primul timp, a ajuns la a patra sa medalie la CE 2022 de juniori, după cele două de aur la ştafetă masculin 4x100 m liber şi 200 m liber şi cea de argint la ştafeta mixtă de 4x100 m liber.

Podiumul probei de 50 m liber a fost completat de Jere Hribar din Croaţia, cu 22 sec 55/100, şi de Martin Kartavi din Israel, cu 22 sec 57/100.

David Popovici declara înainte de Europenele de la Otopeni că proba de 50 m liber îi va ridica cele mai mari provocări, dar a acces în finală destul de uşor, cu cel mai bun timp, mai bun decât cel cu care câştiga aurul la Europenele 2021 de la Roma (22sec22/100).

„E un best time, simt că mai am ceva baterii. Nu sunt mare fan al probei de 50 m, dar lucrăm să devenim buni şi la proba asta. A fost o semifinală, nu cea mai mare provocare din lume, dar mâine o să fie sigur, pentru că am nişte adversari puternici şi de abia aştept să văd cum o să iasă”, a declarat Popovici la zona mixtă, după semifinale.

Cu trei medalii de aur cucerite şi un argint, David Popovici poate fi considerat figura de referinţă a competiţiei de la Otopeni.

„Mă bucur că sunt considerat un lider sau un reprezentant al acestor Europene şi fac tot posibilul să reprezint cum trebuie. Mă bucur că pot fi, cum m-au numit alţii, lider al unei generaţii, termen care mă flatează, care îmi place foarte mult şi îmi place să cred că o fac şi pentru ei, nu numai pentru mine şi îi ajut să ajungă unde îşi doresc, aici unde sunt eu sau sper chiar mai sus”, a spus dublul campion mondial de seniori.

Delegaţia României a câştigat până acum şase medalii la CE de înot pentru juniori de la Otopeni: 4 de aur - ştafeta masculină 4x100 m liber (David Popovici, Vlad Stancu, Ştefan Cozma şi Patrick Sebastian Dinu), David Popovici la 200 m liber şi 50 m liber, Vlad Ştefan Stancu la 1.500 m liber şi 2 de argint - ştafeta mixtă de 4x100 m liber (David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Bianca Costea şi Rebecca Aimee Diaconescu), Bianca Costea la 50 m liber.

Campionatele Europene de înot pentru juniori 2022 se desfăşoară la Complexul Olimpic de Nataţie Otopeni în perioada 5-10 iulie. La competiţie participă 494 de sportivi din 42 de ţări. România este reprezentată de 26 de înotători, 14 la masculin şi 12 la feminin.

