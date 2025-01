„Din ce în ce mai multă durere”. Djokovic dezvăluie că o ruptură musculară a dus la retragerea sa de la Australian Open

Novak Djokovic a dezvăluit că a suferit o ruptură musculară nespecificată care a dus la retragerea sa de la Australian Open, după un set în semifinala sa de vineri cu Alexander Zverev, informează ATP, preluat de News.ro.

„Nu am lovit mingea de la meciul cu Alcaraz, deci până cu o oră înainte de meciul de astăzi. Am făcut tot ce am putut pentru a gestiona practic ruptura musculară pe care am avut-o”, a declarat Djokovic. „Medicamentele şi, cred, banda şi munca de fizioterapie au ajutat într-o oarecare măsură astăzi. Dar da, spre sfârşitul primului set am început să simt din ce în ce mai multă durere. A fost prea mult, cred, pentru mine în acel moment".

În ciuda faptului că era clar că nu era în cea mai bună formă fizică, jucătorul în vârstă de 37 de ani, care avea piciorul stâng bandajat, a jucat suficient de bine pentru a se pune într-o poziţie câştigătoare în primul set împotriva lui Zverev. El a pierdut setul la tie-break.

Dacă Djokovic ar fi câştigat setul, sârbul a explicat că era posibil să fi continuat. Cu toate acestea, campionul de 24 de ori la turnee majore a spus că „a fost din ce în ce mai rău” şi a declarat că este o „luptă uriaşă” pentru a rămâne suficient de apt.

„Este o ruptură musculară. Acum doi ani, am gestionat-o mai bine. Pe teren nu m-a deranjat atât de mult. De data aceasta nu a fost cazul”, a spus Djokovic. „Aşa că, în astfel de situaţii, cred că trebuie să încerci să faci cât mai multe în cel mai scurt timp, iar acesta a fost cazul. Am avut o zi în plus, deci două zile fără meci. Aşa că m-am gândit că va fi destul de bine, poate. Dar da, nu a fost cazul, din păcate”.

Djokovic a fost sincer în a declara că, imediat după ce a părăsit terenul, era încă „dezamăgit şi supărat”, mai ales că trebuia să se retragă de la un eveniment în care şi-a câştigat 10 dintre trofeele sale majore.

Sârbul a declarat că va fi supus mai multor investigaţii atunci când se va întoarce în Europa şi va discuta cu echipa sa medicală despre calea de urmat.

„Am avut parte de recuperări rapide în trecut. Să vedem”, a spus Djokovic. „Depinde doar de muşchi şi de cum răspund la tratament”.

Editor : C.S.