Antrenorul Manchester United, Ruben Amorim: „Mă aşteptam ca FCSB să joace aşa, am studiat echipa”

Declarații după meci. Ruben Amorim, antrenorul echipei engleze Manchester United, spune că jucătorii săi au studiat jocul bucureştenilor şi au ştiut cum să îi învingă pe români.

„Mă aşteptam ca FCSB să joace aşa, am studiat echipa. Au o tranziţie bună, sunt buni la fazele fixe, ştiam că vor juca aşa. Nu am fost foarte atent decât la jucătorii mei, dar m-a impresionat atacantul echipei. Este un jucător foarte bun. Vom vedea dacă noi suntem pe drumul cel bun”, a declarat Ruben Amorim, după ce Manchester United a învins, joi seara, scor 2-0, formaţia FCSB, pe Arena Naţională.

Diogo Dalot: „Meritam să câștigăm”

Jucătorul Diogo Dalot a afirmat la finalul partidei cu FCSB că formaţia sa merita să obţină victoria după aspectul jocului.

"Cred că am meritat să câştigăm. Per total a fost un meci frumos, o atmosferă plăcută. Suntem foarte fericiţi că am reuşit să câştigăm. Lucrurile s-au schimbat un pic la pauză şi am reuşit să câştigăm, chiar dacă şi în prima repriză am controlat meciul. Ne-am creat ocazii după pauză, am reuşit să scriem primul gol şi apoi a fost mai uşor. FCSB cred că e o echipă foarte bună, a făcut rezultate foarte bune în Europa League. E o echipă solidă, are jucători buni în faţă şi la mijloc", a spus marcatorul primul gol al englezilor la Digi Sport.

FCSB a fost învinsă de Manchester United cu scorul 2-0 (0-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a opta şi ultima a competiţiei de fotbal Europa League, astfel că echipa bucureşteană va evolua în play-off-ul pentru optimile de finală.

MIhai Popescu: „Am întâlnit o echipă mare a fotbalului. Ne-am învăţat lecţia”

Fotbalistul Mihai Popescu a afirmat la finalul partidei cu Manchester United, pierdută de FCSB cu scorul de 0-2 pe Arena Naţională, că jucătorii de calitate ai formaţiei engleze au reuşit să facă diferenţa în etapa a opta şi ultima din Europa League.

"Un meci greu. Am întâlnit o echipă de tradiţie, o echipă mare a fotbalului. Ne-am învăţat lecţia. O atmosferă extraordinară, din păcate atât am putut în seara asta, dar am avut numai de învăţat din acest lucru şi mergem mai departe. Au jucători de calitate au făcut diferenţa pe teren şi îi felicit pe această cale", a spus Popescu la Digi Sport.

"Cu siguranţă ar fi fost altă partidă dacă am fi înscris în prima repriză, dar ocaziile fac parte din joc. Eu mă bucur că am putut fi acolo şi că am putut fi sănătos să joc această partidă", a mai adăugat jucătorul echipei bucureştene.

Florin Tănase: „Nu meritam nici măcar un egal”

Jucătorul Florin Tănase consideră că echipa de fotbal nu merita nici măcar un rezultat de egalitate în partida cu Manchester United, din ultima etapă a Europa League, câştigată de englezi, joi seara, la Bucureşti cu scorul de 2-0.



El a condamnat totodată sistemul de joc al echipei sale cu cinci fundaşi, considerat a fi ineficient în partida de pe Arena Naţională.



"Ştiam că vom întâlni o echipă foarte mare, că vom întâlni jucători foarte buni. Din păcate, nu am reuşit să obţinem un scor foarte bun. Am simţit că se poate, dar am jucat prea jos, nu am pus presiune pe ei. Ca să câştigi trebuie să pui presiune pe adversar, ca poate greşeşte. Dacă nu pui presiune, nu reuşeşti. Când sunt doar doi jucători în faţă e greu să recuperezi mingea şi să produci ceva. Am încasat primul gol în urma unei faze fixe, trebuia să fim mai atenţi. Putea să intre şi la noi, dar nu meritam, trebuie să fim corecţi. Nu meritam nici măcar un egal. Dacă am fi jucat ceea ce ştiam noi până acum, în sistemul pe care îl ştiam noi, poate că am fi avut mai multe şanse. Vom vedea pe cine vom întâlni în baraj. E clar că nu vom avea un meci uşor nici cu PAOK, chiar dacă ne-am întâlnit cu ei, îi ştim, sunt o echipă foarte mare", a spus Tănase la DigiSport.



"Acum jucăm împotriva CFR-ului, trebuie să facem un meci bun şi să câştigăm. Jucăm în faţa propriilor suporteri, care au fost minunaţi în seara asta şi duminică sperăm să îi răsplătim", a mai spus jucătorul echipei bucureştene.

