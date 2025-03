Fotbal: România U21 - Ţările de Jos U21, scor 0-2, în meci amical

Echipa naţională U21 a României a pierdut marţi, pe teren propriu, scor 0-2, amicalul disputat în compania echipei U21 a Ţărilor de Jos.

Meciul de pe stadionul Arcul de Triumf a fost dominat de oaspeţi, care au avut ocaziile primei reprize. Portarul Hindrich a intervenit în minutul 11, la Ohio, în minutul 25, la Zechiel, şi în minutul 32, la Hansen, păstrând un scor alb la pauză, scrie News.ro.

Oaspeţii au deschis scorul în minutul 51, prin Luciano Valente, iar după opt minute Thom van Bergen a înscris şi el, pentru 2-0. Până la final tricolorii au ratat prin Cristian Ignat, în minutul 77, însă scorul final nu s-a mai modificat şi Ţările de Jos s-au impus la Bucureşti cu 2-0.

ROMÂNIA U21: Hindrich – Sîrbu (Oroian 60), C. Ignat, M. Ilie (Duţu 90+1), Borza – C. Mihai (Perianu 60), Akdağ (Grameni 60), Corbu (C. Cîrjan 60) – Ianis Stoica (Baiaram 60), L. Munteanu (A. Gheorghiţă 78), R. Ilie (I. Cojocaru 60). SELECŢIONER: Daniel Pancu

Editor : S.S.