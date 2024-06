LIVE TEXT. România - Belgia, AZI de la ora 22:00. „Tricolorii” joacă din postura de lideri ai grupei

România întâlnește Belgia la Koln, astăzi, 22 iunie, de la ora 22:00, în al doilea meci de la Campionatul European de Fotbal - EURO 2024. „Tricolorii” încep meciul din postura de lideri ai grupei E, după ce, ieri, Ucraina a învins Slovacia și a urcat pe locul 2 în grupă. Adversarii de azi au început slab acest turneu, pierzând primul meci, cel cu Slovacia, scor 0-1.

Naţionala de fotbal a României a debutat cu o victorie la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, pe Football Arena din Munchen, în Grupa E.

„Tricolorii” au reuşit o victorie istorică, a doua a României la un campionat european, la 24 de ani de la precedenta (3-2 cu Anglia), deşi porneau cu şansa a doua în acest meci.

Toate calculele calificării României în optimi

Înaintea meciului dintre România și Belgia, în Grupa E sunt trei echipe cu câte trei puncte: România, Ucraina și Slovacia. „Dracii Roșii” sunt ultimii, fără niciun punct.

În acest moment, după Slovacia - Ucraina 1-2, România e liderul Grupei E, ucrainenii sunt pe 2, iar slovacii pe 3. Dacă vor învinge Belgia, „Tricolorii” se vor califica automat în optimile de finală ale Campionatului European. În cazul în care elevii lui Edi Iordănescu nu se vor impune la Koln sâmbătă, de la ora 22:00, încep calculele.

România se poate califica în optimile de finală de la EURO 2024 și cu 3 puncte, scrie Digi Sport.

Dacă România va remiza în compania Belgiei, naționala noastră va aduna 4 puncte și în proporție de 99% va accede în faza următoare a competiției, chiar dacă ar încheia pe locul 3 în grupă.

Până acum, la cele două ediții la care s-au calificat în optimile din finală și cele mai bune 4 echipe dintre cele 6 clasate pe 3, de fiecare dată formațiile cu 4 puncte au mers mai departe.

Mai mult, grație succesului la scor cu Ucraina, 3-0, România are șansa de a ajunge în faza următoare a competiției și dacă pierde ambele jocuri rămase de disputat, și cu Belgia, și cu Slovacia.

Condiția este ca „Tricolorii” să nu piardă drastic în fața belgienilor și slovacilor, pentru a-și păstra golaverajul pozitiv, primul criteriu de departajare în clasamentul echipelor de pe locul 3.

Criteriile de departajare de la EURO 2024

În caz de egalitate între cel puţin două echipe din aceaşi grupă, ele vor fi departajate, în ordine, conform următoarelor criterii:

1. Numărul de puncte obținute în meciurile directe.

2. Golaverajul din meciurile directe.

3. Numărul de goluri marcate în meciurile directe.

4. În cazul în care trei echipe sunt la egalitate de puncte, iar o echipă dintre cele trei naționale a reușit să beneficieze de avantaj, criteriile se aplică din nou, dar doar în cazul meciului direct dintre cele două echipe rămase în dispută. În caz că încă există egalitate, se continuă cu următorul criteriu.

5. Golaverajul superior din toate meciurile din grupă.

6. Număr de goluri înscrise în toate meciurile din grupă.

7. Dacă două echipe care joacă ultimul meci din grupă sunt în continuare la egalitate la toate capitolele, departajarea se va face la loviturile de departajare.

8. Cele mai puține sancțiuni disciplinare (1 punct - cartonaș galben, 3 puncte - cartonaș roșu din două galbene sau roșu direct, 4 puncte - pentru un galben urmat de roșu direct).

9. Poziția din calificările pentru EURO.

Cele patru echipe care termină pe locul trei cu cele mai multe puncte vor obține biletul către optimi. În caz de egalitate de puncte, diferența se va face pe baza următoarelor criterii: golaveraj, goluri marcate, victorii obținute în grupă, puncte mai puține în clasamentul fair-play (cartonaș roșu - 3 puncte, cartonaș galben - 1 punct), poziția din calificările pentru EURO.

Edi Iordănescu, anunț despre primul 11 din meciul cu Belgia: „Vor fi schimbări. E o echipă colosală”

Cu doar o zi înainte de meciul de la Koln, selecționerul României a fost prezent la conferința de presă.

Edi Iordănescu nu a ezitat să elogieze Belgia, însă a anunțat că elevii săi își joacă șansa pentru a își îndeplini obiectivul: calificarea în „optimi”.

Mai mult, tehnicianul a dezvăluit că nu va schimba prea mult primul 11 față de cel folosit contra Ucrainei, potrivit Digi Sport.

„Nu-mi place să fac comparații între echipe, vorbim de o nouă provocare. Vorbim de locul 3 mondial, care are jucători valoroși. Sunt sigur că suntem pregătiți și așteptăm această provocare. Clar că sunt experiențe fantastice.

Trebuie să ne ridicăm, să ne organizăm, să fim exacți și să avem momentele noastre în care să ne facem fotbalul. Rezultatele nu le putem controla noi, dar o să rămânem focusați la ce putem să facem. Am fost mereu la mâna noastră și trebuie să rămână așa.

Le-am trimis un mesaj de echilibru, e clar că îți dorești să te echilibrezi cât mai repede după o victorie ca asta. Știți că eu am condamnat aceste stări diametral opuse. Fotbalul se schimbă imediat, contează mulți factori. Noi am crezut mereu în procesul nostru, dacă este unul corect și rezultatul o să vină. Eu știu că lumea analizează doar jocul și rezultatul, dar contează și ce se întâmplă în spate.

Fiecare are dreptul la opinie. Echipa a demonstrat că după mult timp, România a scos capul la suprafață. Am încredere că putem produce lucruri deosebite. Mereu am spus că am încredere în potențialul fotbalistului român. Când se va termina acest turneu pentru noi, îmi doresc ca această echipă să fie un factor pozitiv pentru tineri, să inspirăm. Am început foarte bine acest turneu, iar încrederea mea pentru echipă este mereu.

Trebuie să avem o strategie foarte bine definită. Sunt factori pe care nu-i poți influența și te pot trimite într-o direcție sau alta. Veți vedea schimbări, multe nu vor fi. Cu toate că va fi un consum mare de energie, dar vor avea o prestație pe care românii noștri o așteaptă.

Ar înseamna istorie (n.r. victoria cu Belgia și calificarea în optimi) și un exemplu fantastic pentru România. După acest joc, românii s-au adunat înspre națională. Am simțit o unitate, am simțit încredere, speranță. Lucrurile astea ne motivează.

Toți suntem foarte motivați și suntem pregătiți să dăm tot ce e mai bun. Adversarul este unul colosal, asta e realitate. Într-un joc au 4-5 ocazii imense și suntem conștienți de asta. O să ne punem în slujba tricolorului și sperăm ca la final să obținem calificarea mai departe. Dacă se va întâmpla asta va fi o șansă în plus să gestionăm ultimul meci. Dar după joc o să vedem ce se va întâmpla.

Ne cunoaștem adversarii și ei ne cunosc pe noi. Avem și primul joc pe care l-am analizat foarte bine și știm ce să facem. De la mijloc în sus, orice jucător al Belgiei poate să facă diferența.

Ne dorim calificarea, acesta este obiectivul. Totul trebuie luat pas cu pas. Dacă un punct este suficient, atunci este bine venit. Noi ne dorim să scoatem totul din acest meci”, a declarat Edi Iordănescu.

Cum a arătat România la meciul cu Ucraina:

Niță - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - M. Marin - Man, Stanciu, R. Marin, Coman - Drăguș

Schimbarea care ar putea să apară în echipa României la meciul cu Belgia

România a debutat perfect la EURO 2024, învingând categoric Ucraina. Pentru meciul cu Belgia însă, ar putea să apară schimbări în formula de start folosită cu Ucraina, în special în flancul stâng.

Edi Iordănescu se gândește la o tactică mai defensivă. Astfel, potrivit Digi Sport au circulat informații potrivit cărora ar fi posibilă înlocuirea lui Florinel Coman cu Valentin Mihăilă. Selecționerul ar mai avea în vedere și alte modificări.

Potrivit jurnalistului Dan Filoti, corespondentul Digi Sport la EURO 2024, Edi Iordănescu ia în calcul să-i folosească concomitent pe Nicușor Bancu și pe Deian Sorescu în flancul stâng.

Sorescu a fost luat la EURO ca rezervă a lui Nicușor Bancu, dar selecționerul se gândește să-l folosească mai avansat, pentru contribuția sa cunoscută pe faza defensivă.

Nimic nu este bătut în cuie deocamdată. Există și varianta ca ori Deian Sorescu, ori Nicușor Bancu să joace ca titular pe postul de fundaș stânga, iar unul dintre Valentin Mihăilă și Florinel Coman să apară în „extremă”.

În celelalte zone de teren, Edi Iordănescu nu ar lua în calcul să facă modificări, însă multe se pot schimba până la ora jocului.

Cum poate arăta primul „11” al României cu Belgia

Niță - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Sorescu

Radu Drăguşin: Suntem încrezători că putem face o partidă foarte bună cu Belgia. Vrem să-i facem fericiţi şi mândri pe români în continuare

Radu Drăguşin a declarat, vineri, că el şi colegii săi din echipa naţională sunt încrezători că pot face o partidă foarte bună cu Belgia, în grupele Euro 2024.

„Am fost fericiţi o perioadă după meciul cu Ucraina, dar a trecut, suntem pregătiţi pentru acest meci cu Belgia şi avem o energie şi o încredere în plus. Acest lucru ne dă un moral foarte bun. Este bine că suntem la mâna noastră, depindem doar de rezultatele noastre. Suntem încrezători că putem face o partidă foarte bună. Atât eu cât şi colegii mei avem un moral foarte bun. O să încerc alături de colegii mei să facem un meci bun şi să obţinem un rezultat pozitiv mâine”, a spus Drăguşin, potrivit News.ro.

El a precizat că se aşteaptă la aceeaşi atitudine din partea publicului ca la meciul cu Ucraina. „Nu mă aştept la absolut nimic diferit faţă de meciul cu Ucraina. Sper să fie acelaşi entuziasm, să fie aceeaşi pasiune în tribune şi acasă la fel. Vrem să-i facem fericiţi şi mândri pe români în continuare”.

Florinel Coman: Belgia e o forţă a Europei, ne-am pregătit mental

Echipa naţională de fotbal a Belgiei reprezintă o forţă a Europei, consideră jucătorul Florinel Coman, care a precizat într-un interviu că „Tricolorii” s-au pregătit mental pentru confruntarea cu echipa lui Kevin De Bruyne şi Romelu Lukaku, de sâmbătă, de la EURO 2024.

„Da, este un meci cu o echipă foarte bună, o forţă a Europei, cu jucători la cel mai înalt nivel. Dar cred eu că forţa grupului îşi poate spune din nou cuvântul. Ne-am pregătit mental, cu siguranţă că este nevoie de asta. La acest nivel, dacă nu eşti puternic mental, nu poţi face faţă. Până acum ne-au ieşit şi execuţiile, avem jucători de execuţie care pot câştiga un meci”, a declarat Coman într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al Federaţiei Române de Fotbal.

El a recunoscut că în faţa unor jucători precum Kevin De Bruyne şi Romelu Lukaku există întotdeauna o presiune: „Presiunea se simte. Dacă nu ai presiune, nu eşti unde trebuie. La acest EURO este clar că este presiune, dar până la urmă este Campionatul European, toţi ştim ce tip de jucători sunt aici. Noi trebuie să ne autodepăşim”.

Florinel Coman consideră că nucleul de jucători format la Campionatul European de tineret din 2019 este foarte important pentru echipa naţională de astăzi.

„Contează nucleul format în 2019, pentru că majoritatea am făcut junioratul împreună, am ţinut legătura. Eu cred că acest criteriu contează foarte mult. Mereu vorbim când putem, păstrăm legătura, suntem foarte uniţi şi foarte deschişi. Nicolae Stanciu este ceea ce avea nevoie România pentru a face performanţă. El a fost deja la un EURO, este un lider, clar, asta se vede. Dar nu este autoritar, glumeşte cu noi, îi place şi lui să fie tânăr, este ce trebuie”, a adăugat Coman.

Ianis Hagi: Partida cu Belgia va fi total diferită de cea cu Ucraina

Mijlocaşul Ianis Hagi se aşteaptă ca înfruntarea cu Belgia să fie o partidă cu totul diferită faţă de cea din prima etapă a grupei, cu Ucraina, dar s-a arătat încrezător în calităţile individuale ale „Tricolorilor”.

„Este o partidă dificilă, total diferită faţă de cea din prima etapă a Campionatului European, însă avem curaj, avem încredere, ne ştim capacităţile. Sper ca Mister să fie din nou inspirat şi noi să ascultăm ce avem de făcut la nivel tactic. Apoi calităţile individuale vor ieşi de la sine. În ultimul an şi jumătate, când cineva a trebuit să iasă la rampă, a ieşit, iar acum cu siguranţă vor veni din nou momentele individuale bune”, a declarat Ianis Hagi într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al Federaţiei Române de Fotbal, potrivit Agerpres.

El a precizat că îi tratează cu respect pe jucătorii belgieni, dar s-a arătat încrezător în capacităţile fotbaliştilor români, potrivit Agerpres.

„Mie mi se pare că respectul este întotdeauna în fotbal, noi aşa am fost crescuţi. Mereu vom avea respect faţă de adversar, însă când intrăm pe teren noi ştim cât de buni suntem. Suntem făcuţi să avem performanţe, pentru că aşa am fost crescuţi. Şi avem şi foamea, motivaţia, ambiţia, să continuăm la fel. Victoria cu Ucraina a fost o surpriză pentru o ţară întreagă, dar pentru noi, nu. Pentru că ne cunoşteam puterile, ştiam capacitatea de a juca la acest nivel, iar eu cred că va fi doar începutul”, a adăugat acesta.

Dilema selecționerului Belgiei, înainte de meciul cu România

Belgia a pierdut primul meci de la turneul final, cu Slovacia, scor 0-1. Acum, speranțele „Diavolilor Roșii” de a se califica în optimile Campionatului European se leagă de meciul cu România.

Domenico Tedesco (38 de ani), selecționerul Belgiei, se confruntă cu o dilemă în privința alcătuirii „primului 11” pe care să-l utilizeze împotriva României, după cum relatează presa belgiană, relatează Digi Sport.

Domenico Tedesco este pus să aleagă între Maxim De Cuyper și Yannick Carrasco în poziția de fundaș stânga.

În meciul cu Slovacia, selecționerul belgienilor a decis să-l titularizeze în flancul stâng al apărării pe Yannick Carrasco (30 de ani), un jucător de profil ofensiv, deși l-a avut la dispoziție pe Maxim De Cuyper (23 de ani) care este un fundaș lateral stânga autentic.

Această alegere a selecționerului Belgiei a fost contestată de jurnaliștii belgieni, care au susținut că trebuia să înceapă din primul minut pe această poziție cu De Cuyper, scrie Digi Sport.

Acum, Rik de Mil (42 de ani, fostul antrenor al lui Club Brugge) și Kevin Mirallas (36 de ani, fostul jucător al naționalei Belgiei), au spus la unison că împotriva „Tricolorilor” ar trebui să înceapă din primul minut în flancul stâng Maxim de Cuyper.

„Pentru mine, De Cuyper trebuie să joace. L-am avut la Club Brugge, îl cunosc foarte bine. Dar, mai presus de toate, îmi place să joc cu jucători în poziția corectă”, a spus De Mil. „Este într-adevăr timpul. Nu avem un fundaș stânga!”, a completat Mirallas, citat de Walfoot.be.

Oricine va fi titular pe poziția de fundaș stânga, fie Yannick Carrasco sau Maxim de Cuyper, acesta îl va înfrunta pe Dennis Man (25 de ani), extrema dreaptă care a reușit două assist-uri în meciul cu Ucraina.

Va fi show și înaintea duelului cu Belgia. Fanii României vor defila cu steaguri și bannere către stadion

Aproximativ 40.000 de spectatori au fost prezenți luni pe Fussball Arena la meciul România - Ucraina 3-0. Însă, în Marienplatz, din Munchen, numărul românilor a fost mult mai mare. Spectacolul se va repeta și astăzi, când este programat al doilea meci al nostru din Grupa E.

Pe Cologne Stadium, din Koln, nu vor mai fi la fel de mulți români ca la Munchen, pentru că arena are doar 50.000 de locuri, dar susținătorii „Tricolorilor” promit să facă iar spectacol și să-și facă simțită prezența.

Astăzi, unul dintre cele mai aşteptate momente dedicate suporterilor români în timpul Euro 2024 din Germania va fi Parada Fanilor din Koln (Fan Walk), dinaintea meciului, informează FRF.

Fanii vor avea astfel ocazia să meargă împreună către stadion, într-un grup organizat, pe un traseu care se va întinde pe aproximativ doi kilometri şi va dura în jur de 40 de minute. Pe parcursul acestui traseu, fanii vor primi mici drapeluri tricolore şi vor defila cu steaguri şi bannere către stadion.

Parada Fanilor către stadionul din Koln va începe la ora locală 18:30, iar fanii sunt aşteptaţi la punctul de întâlnire de la ora 18:00 ca să facă poze, să se picteze pe faţă şi să primească steagurile şi bannerele pentru meci.

Locaţie punct de întâlnire Fan Walk Koln: Josef Lammerting-Allee – Vezi hartă

Ora întâlnirii: 22 iunie, ora locală 18:00

Ora de start: 22 iunie, ora locală 18:30

Una dintre cele mai frumoase privelişti cu celebrul Dom din Koln este probabil din Tanzbrunnen, locul unde va fi amplasat şi perimetrul dedicat fanilor români.

Situat pe partea opusă a Domului, pe marginea fluviului Rin, spaţiul va beneficia şi de un ecran imens unde pot fi urmărite meciurile, dar va cuprinde şi numeroase activităţi şi concursuri speciale.

Locație în Koln: Tanzbrunnen – Vezi hartă

Program: 22 iunie, începând cu ora locală 14:00

Aici, suporterii tricolori se vor bucura de numeroase activităţi interactive, jocuri distractive şi multe alte surprize, precum:

Începând cu 14:30: sesiune de poze şi autografe cu foşti jucători ai naţionalei României: Marius Niculae şi Lucian Sănmărtean

Concursuri din două în două ore în care suporterii pot câştiga tricoul de joc al naţionalei României, tricouri semnate de jucatori si kituri de suporteri (înscrierea se va realiza prin aplicaţia Tricolorii).

Activități tip turneu, dedicate jocurilor cu mingea (Football Cage şi Subsoccer Table).

Secvenţe din filmul „În inima naţionalei”, difuzate pe ecrane într-un vestiar special amplasat în „cornerul” României.

Multe oportunităţi de poze inedite şi interacţiune cu instalaţii deosebite.

De asemenea, fanii români vor avea la dispoziţie şi un Fan Embassy, unde pot afla informaţii utile pentru călătoria la Koln, inclusiv cum să ajungă la Fan Zone, Fan Walk şi stadion. Acesta va fi amplasat în centrul vechi, chiar lângă Dom.

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI

Florin Niţă (Gaziantep/Turcia, 21 selecţii/0 goluri marcate), Horaţiu Moldovan (Atletico Madrid/Spania, 11/0), Ştefan Târnovanu (FCSB, 1/0);



FUNDAȘI:

Andrei Raţiu (Rayo Vallecano/Spania, 17/1), Vasile Mogoş (CFR Cluj, 7/0), Radu Drăguşin (Tottenham/Anglia, 17/0), Bogdan Racoviţan (Rakow Czestochowa/Polonia, 2/0), Adrian Rus (FC Pafos/Cipru, 20/1), Ionuţ Nedelcearu (Palermo/Italia, 27/2), Andrei Burcă (Al-Okhdood/Arabia Saudită, 27/1), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 35/2);



MIJLOCAȘI:

Deian Sorescu (Gaziantep/Turcia, 17/0), Marius Marin (Pisa/Italia, 18/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor/Turcia, 37/4), Răzvan Marin (Empoli/Italia, 55/3), Nicolae Stanciu (Damac/Arabia Saudită, 70/14), Adrian Şut (FCSB, 2/0), Darius Olaru (FCSB, 18/0), Dennis Man (Parma/Italia, 24/7), Valentin Mihăilă (Parma/Italia, 21/4), Ianis Hagi (Deportivo Alaves/Spania, 35/5), Florinel Coman (FCSB, 15/1);



ATACANȚI

Denis Drăguş (Gaziantep/Turcia, 11/2), George Puşcaş (Bari/Italia, 42/11), Denis Alibec (Muaither/Qatar, 37/5), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 2/0).

Programul din grupa României la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00 ROMÂNIA - Ucraina 3-0

17 iunie, ora 19:00 Belgia - Slovacia 0-1

21 iunie, ora 16:00 Slovacia - Ucraina, 1-2

22 iunie, ora 22:00 Belgia - ROMÂNIA, Koln

26 iunie, ora 19:00 Slovacia - ROMÂNIA, Frankfurt

26 iunie, ora 19:00 Belgia - Ucraina, Stuttgart

Programul și rezultatele meciurilor de la EURO 2024

Grupe:

14 iunie

1. Germania - Scoția (Munchen), 5-1

15 iunie

2. Ungaria - Elveția (Koln), 1-3

3. Spania - Croația (Berlin), 3-0

4. Italia - Albania (Dortmund), ora 2-1

16 iunie

5. Polonia - Olanda (Hamburg), 1-2

6. Slovenia - Danemarca (Stuttgart), 1-1

7. Serbia - Anglia (Gelsenkirchen), ora 0-1

17 iunie

8. România - Ucraina (Munchen) ora 3-0

9. Belgia - Slovacia (Frankfurt), 0-1

10. Austria - Franța (Dusseldorf), ora 0-1

18 iunie

11. Turcia - Georgia (Dortmund), 3-1

12. Portugalia - Cehia (Leipzig), 2-1

19 iunie

13. Croația - Albania (Hamburg), 2-2

14. Germania - Ungaria (Stuttgart), 2-0

15. Scoția - Elveția (Koln), 1-1

20 iunie

16. Slovenia - Serbia (Munchen), 1-1

17. Danemarca - Anglia (Frankfurt), ora 1-1

18. Spania - Italia (Gelsenkirchen), ora 1-0

21 iunie

19. Slovacia - Ucraina (Dusseldorf), 1-2

20. Polonia - Austria (Berlin), ora 1-3

21. Olanda - Franța (Leipzig), ora 0-0

22 iunie

22. Georgia - Cehia (Hamburg), ora 16:00

23. Turcia - Portugalia (Dortmund), ora 19:00

24. Belgia - România (Koln), ora 22:00

23 iunie

25. Elveția - Germania (Frankfurt), ora 22:00

26. Scoția - Ungaria (Stuttgart), ora 22:00

24 iunie

27. Croația - Italia (Leipzig), ora 22:00

28. Albania - Spania (Dusseldorf), ora 22:00

25 iunie

29. Olanda - Austria (Berlin), ora 19:00

30. Franța - Polonia (Dortmund), ora 19:00

31. Anglia - Slovenia (Koln), ora 22:00

32. Danemarca - Serbia (Munchen), ora 22:00

26 iunie

33. Slovacia - România (Frankfurt), ora 19:00

34. Ucraina - Belgia (Stuttgart), ora 19:00

35. Cehia - Turcia (Hamburg), ora 22:00

36. Georgia - Portugalia (Gelsenkirchen), ora 22:00

Optimi

29 iunie

37. 2A - 2B (Berlin), ora 19:00

38. 1A - 2C (Dortmund), ora 22:00

30 iunie

39. 1C - 3D/E/F (Gelsenkirchen), ora 19:00

40. 1B - 3A/D/E/F (Koln), ora 22:00

1 iulie

41. 2D - 2E (Dusseldorf), ora 19:00

42. 1F - 3A/B/C (Frankfurt), ora 22:00

2 iulie

43. 1E - 3A/B/C/D (Munchen), ora 19:00

44. 1D - 2F (Leipzig), ora 22:00

Sferturi de finală

5 iulie

45. W39 - W37 (Stuttgart), ora 19:00

46. W41 - W42 (Hamburg), ora 22:00

6 iulie

47. W40 - W38 (Dusseldorf)

48. W43 - W44 (Berlin)

Semifinale

9 iulie

49. W45 - W46 (Munchen), ora 22:00

10 iulie

50. W47 - W48 (Dortmund) , ora 22:00

Finala

14 iulie

51. W49 - W50 (Berlin), ora 22:00

Grupele de la EURO 2024

Grupa A

Germania

Scoția

Ungaria

Elveția

Grupa B

Spania

Croația

Italia

Albania

Grupa C

Slovenia

Danemarca

Serbia

Anglia

Grupa D

Polonia

Olanda

Austria

Franța

Grupa E

Belgia

Slovacia

România

Ucraina

Grupa F

Turcia

Georgia

Portugalia

Cehia

