Meciul Norvegia - România, din preliminariile EURO 2020, se joacă astăzi, de la ora 21:45

Reprezentativa României o va întâlni vineri, 7 iunie, de la ora 21:45, la Oslo, pe echipa națională a Norvegiei în al treilea joc din preliminariile Campionatului European 2020, turneu final la care Bucureștiul găzduiește patru partide, transmite Mediafax.

Rezultatele obținute de tricolori până acum sunt o înfrângere, în fața Suediei cu scorul 1-2, și o victorie cu Insulele Feroe, scor 4-1. Norvegia, în schimb, a pierdut cu Spania, scor 1-2, iar cu Suedia a remizat, scor 3-3.

„În general, nu mă tem de nicio echipă sau de un anumit jucător. În fiecare echipă, sunt jucători care te pot pune în dificultate. În echipa Norvegiei, sunt jucători dezechilibranţi, precum Odegaard, King, Elyounoussi, Johnsen... Dar forţa Norvegiei stă în echipă. E o formaţie cu jucători tineri, care joacă foarte bine pe contraatac. Jocul Norvegiei s-a schimbat în bine de când a venit Lars Lagerbäck şi a adus un plus de experienţă, un plus în jocul echipei. Au câştigat şi grupa din Liga Naţiunilor. Norvegia şi Suedia au în general cam acelaşi stil de joc, sunt echipe trase la indigo, dar în echipa Norvegiei sunt jucători cu o viteză în plus pe faza la atac, mai ales extremele, plus King (n.r. Joshua King, de la Bournemuouth). Sper ca greşelile făcute în prima repriză a meciului cu Suedia să nu se mai repete. Ca nivel de atitudine şi implicare, nu am ce să le reproşez jucătorilor de când am venit aici”, a declarat Cosmin Contra, în conferinţa de presă ţinută la Oslo, înaintea partidei cu Norvegia.

Echipa României pentru meciul cu Norvegia

Portari: Ciprian Tătărușanu (Nantes, 59/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Ionuț Radu (Genoa, 0/0)

Fundași: Romario Benzar (FCSB, 15/0), Cristian Săpunaru (Kayserispor, 34/0), Dragoș Grigore (Ludogorets, 35/0), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa, 3/0), Iulian Cristea (FCSB, 0/0), Alin Toșca (PAOK, 15/0), Nicușor Bancu (U Craiova 1948 CS, 9/0)

Mijlocași: Alexandru Chipciu (Sparta Praga, 42/5), Dorin Rotariu (Astana, 9/1), Ciprian Deac (CFR Cluj, 19/4), Dennis Man (FCSB, 3/0), Tudor Băluță (FC Viitorul, 4/0), Răzvan Marin (Standard Liege, 16/1), Paul Anton (Krylia Sovetov, 8/0), Dan Nistor (Dinamo, 1/0), Alexandru Maxim (Mainz, 34/3), Gheorghe Grozav (Kisvárda FC, 27/5), Nicolae Stanciu (Al-Ahli, 30/10), Ianis Hagi (FC Viitorul, 3/0)

Atacanți: Claudiu Keșeru (Ludogorets, 31/10), George Țucudean (CFR Cluj, 9/3), George Pușcaș (Palermo, 6/2)