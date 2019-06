Cosmin Contra: Am obținut un egal norocos cu Norvegia, dar ne poate aduce calificarea

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Cosmin Contra, a declarat, vineri seara, că remiza cu Norvegia este un rezultat norocos, având în vedere că a fost obţinută în prelungirile partidei, dar a menţionat că acest egal poate aduce la finalul preliminariilor calificarea primei reprezentative la EURO 2020.



„E un egal norocos. La felul cum am jucat până la 2-0, este un egal norocos. Pe de altă parte, acest spirit de a nu te da bătut niciodată există în rândul echipei naţionale. Din păcate, continuăm să facem greşeli care te costă puncte, te costă calificarea. Nu facem ceea ce repetăm la antrenamente şi dacă greşim în continuare ca în curtea şcolii vom avea mult de suferit. Nu e uşor să joci împotriva unei echipe precum Norvegia, ştiam că e periculoasă, că are jucători foarte valoroşi. Ne-au pus mari probleme pe contraatac pentru că nu am ştiut să citim multe din fazele create de ei. Primul gol al lor a venit în urma unei greşeli în lanţ a noastră, iar la al doilea suntem cum omul cu mingea, dar trece prea uşor de noi. Deci sunt goluri care puteau fi evitate. La 2-0 am schimbat tactica, Ianis Hagi a intrat foarte bine, la fel Ţucudean şi Maxim şi am marcat de două ori. Chiar dacă e un egal norocos, e un egal care ne poate aduce calificarea”, a spus Cosmin Contra, citat de Agerpres.



„Şanse de calificare sunt, important e să ne refacem, iar în Malta să câştigăm. Suedia are meci în Spania, aşa că putem egala Suedia la puncte. De acum încolo vom depinde numai de noi. Dar dacă nu tratăm meciul cu Malta serios, poate să se complice. Trebuie să fim serioşi din primul până în ultimul minut şi să dăm goluri cât mai repede”, a adăugat antrenorul echipei naționale.



Cosmin Contra i-a lăudat pe Ianis Hagi şi Claudiu Keşeru, dar s-a arătat nemulţumit de evoluţia lui Gheorghe Grozav. „Keşeru are o lovitură la genunchi, dar chiar şi aşa a strâns din dinţi şi a marcat două goluri pentru naţională. E un jucător care are golul în sânge, a marcat de 5 ori până acum. Deci e clar că nu putem să îl scoatem din echipă. Cu Ianis în spatele celor două vârfuri am avut o prezenţă mai mare în preajma careului lor, am atacat şi am marcat. Aşa că în meciul cu Malta, Ianis va fi 100% titular. În schimb, Grozav nu a ajutat prea mult pe faza defensivă. Nu pot să fiu mulţumit de cum a jucat, pentru că eu aştept mai mult de la Gicu Grozav. Eu ştiu ce poate să dea. Dar e un jucător care îmi place foarte mult, are nişte calităţi pe care nu şi le-a pus în valoare în seara asta. A prins o zi mai slabă, iar eu îmi asum anumite decizii. Sper ca pe viitor să fiu mai inspirat”, a precizat selecţionerul.



Echipa naţională de fotbal a României a încheiat la egalitate, scor 2-2 (0-0), partida cu Norvegia disputată, vineri seara, în deplasare în cadrul Grupei F a preliminariilor EURO 2020. Prima reprezentativă a fost condusă cu 2-0, dar a reuşit să egaleze prin golurile lui Claudiu Keşeru, ultimul dintre ele înscris în prelungirile partidei.



După trei partide disputate până acum în preliminarii, naţionala României ocupă locul 3 în clasamentul Grupei F, cu 4 puncte, iar luni va întâlni Malta, în deplasare.