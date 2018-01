Şumudică: Cu un preşedinte ca Erdogan, România ar fi ajuns în finala CM la fotbal

Tehnicianul echipei Kayserispor, Marius Şumudică, spune că România ar fi devenit, poate, campioană mondială dacă ar fi avut un președinte care iubește fotbalul, așa cum este șeful statului turc, Recep Tayyip Erdogan.

Foto: Guliver/ /GettyImages

Declarația a fost făcută într-un interviu pentru cotidianul Sabah, potrivit digisport.ro.

„Eu în afara Turciei nu am văzut o altă ţară în care statul să construiască pentru cluburi stadioane atât de frumoase. Este ceva extraordinar. Probabil contează foarte mult faptul că preşedintele Erdogan a jucat fotbal şi iubeşte fotbalul. Cluburile din Turcia şi iubitorii fotbalului au foarte mult noroc din acest punct de vedere. Ca om de fotbal, dacă într-o zi voi avea ocazia să îl întâlnesc pe Erdogan, îi voi strange mâna şi îi voi mulţumi din tot sufletul pentru aceste stadioane minunate şi pentru susţinerea fotbalului. Este ceva extrem de important.

Dacă în perioadele în care se formau staruri ca Hagi la conducerea României s-ar fi aflat un preşedinte ca Erdogan, care iubeşte fotbalul, credeţi-mă, cu siguranţă România ar fi ajuns în finala Cupei Mondiale şi poate ar fi devenit campioană mondială. Credeţi-mă, cu o generaţie bună o să trăiţi bucuria unui titlu la nivel mondial”, a spus Şumudică.

Marius Șumudică a vorbit despre situația de la echipa lui, formație care a reușit un parcurs surprinzător în această ediție de campionat. „Dacă te uiți la ce puncte am câștigat până acum, nu poți spune că ne apărăm. Suntem destul de echilibrați și sunt încrezător că avem jucători buni în echipă. Câștigătorul se decide la final și doar atunci. Nu ne grăbim, continuăm să lucrăm, să lucrăm din greu. În primul rând, când am ajuns aici, am fost atent la oamenii din tribune și am constatat că nu putem juca fotbal cu tribune goale. Rezultatele au început să apară, iar acum avem constant la partidele de pe teren propriu între 20.000 și 25.000 de suporteri. Fără aportul fanilor nu am fi ajuns la rezultatele de acum, de asta sunt convins. Vă spun că împreună suntem mai puternici”, a spus el.