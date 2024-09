Unul dintre cei mai buni atacanți ai lui CFR Cluj, vândut la FCSB. Cât a plătit Gigi Becali pe el

Daniel Bîrligea (24 de ani) va pleca de la CFR Cluj, după ce ardelenii s-au înțeles cu FCSB privind un transfer, scrie Digi Sport.

Campioana României va plăti două milioane de euro, iar CFR Cluj a păstrat și 15% din suma unui viitor transfer, plus anumite bonusuri de performanță. Totuși, suma este sub așteptările conducerii din Gruia, dacă ne amintim declarațiile date de Ioan Varga, patronul CFR-ului, care anterior ceruse unor formații din străinătate suma de 4 milioane de euro.

Viitorul lui Daniel Bîrligea la CFR Cluj devenise destul de incert, după ce ardelenii l-au adus pe Louis Munteanu de la Fiorentina, mutare care i-a costat peste cinci milioane de euro pe ardeleni: 2,8 milioane merg către formația ”viola”, 2,15 milioane va încasa fotbalistul pe perioada contractuală, iar alte 500.000 de euro vor fi plătite către agenți, sub formă de comision.

Gigi Becali: „Bîrligea vine mâine la vizita medicală. Vrem neapărat să-l punem pe lista UEFA”

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că l-a sunat personal pe atacantul CFR-ului și a avut o discuție cu acesta, în urma căreia a rămas plăcut impresionat.

Gigi Becali l-a convins imediat să semneze, după ce i-a propus un salariu lunar de 25.000 de euro. Marți, 3 septembrie, internaționalul român va face vizita medicală, după care oficialii roș-albaștrilor îl vor trece pe lista UEFA.

„Am vorbit chiar eu cu băiatul. Mi-a plăcut de el. Vorbește frumos și cu personalitate. Mi-a zis că lui nu îi este frică de nimic. Vine să facă vizita medicală. Nu e mare lucru. El era la Brăila, acasă. Mi-a zis: «Da, nea Gigi. De la Brăila la București fac două ore. Mâine sunt acolo la vizita medicală». Mi-a plăcut mult. Are personalitate. Nu e doar un jucător de valoare. Pare un băiat cu foarte mult caracter. A fost o discuție pe care am avut-o personal. I-am explicat ce planuri am cu el. Băiatul mi-a zis că e în regulă și a spus că, dacă cluburile s-au înțeles, o să vină să semneze actele. I-au convenit toate condițiile pe care i le-am spus. Are și el un impresar. Bîrligea vine mâine la vizita medicală. Vrem neapărat să-l punem pe lista UEFA”, a declarat Gigi Becali, conform Fanatik.

Neluțu Varga, după ce l-a vândut pe Daniel Bîrligea la FCSB: Nu lăsăm garda jos în ceea ce privește lupta la titlu

La scurt timp după ce Gigi Becali a confirmat mutarea, omologul său din Gruia, Neluțu Varga, a oferit și el o reacție.

„Am ajuns la o înțelegere cu FCSB pentru transferul lui Bîrligea. E o sumă corectă în momentul de față, aproape de ofertele primite din străinătate pentru jucător. Vom avea și procente dintr-un viitor transfer. CFR merge mai departe, nu stă într-un singur jucător. Ne dorim să avem un echilibru financiar, dar nu lăsăm garda jos în ceea ce privește lupta la titlu. Puteți fi siguri de un lucru: CFR Cluj va fi în top în continuare”, a declarat Varga, în exclusivitate pentru reporterul Digi Sport Bogdan Pop.

