Gigi Becali a spus duminică seara, în exclusivitate la Digi24, că l-a iertat pe George Simion pentru că acesta i-a cerut iertate. Însă, subliniază faptul că cei doi nu mai pot fi „prieteni”, „tovarăși”. „L-am iertat și cu gura și cu inima”, dar „nu mai am treabă cu George Simion”, a spus omul de afaceri.

„Nu mai am nicio treabă cu partidul AUR. Eu nu mai am treabă nici cu George Simion. A făcut ce-a făcut, ultima dată am vorbit cu el acum două zile. De fapt am vorbit... mi-a dat un mesaj. Mi-a spus «nea Gigi, iartă-mă, am greșit, miercuri închid telefonul și nu mai vorbesc cu nimeni nici pe Tiktok, ca să nu fiu ispitit». Asta este ce am vorbit cu George Simion”, a spus Gigi Becali la Digi24.

„Dacă a spus «iartă-mă», poți să spui vreodată cuiva, orice ar face, «nu te iert»? Eu l-am iertat dacă a spus «iartă-mă». Dar asta nu înseamnă că ne apucăm acum să mai fim tovarăși, prieteni. Adică, eu te iert, dar eu ca să mai merg la drum cu tine, niciodată în viața ta. L-am iertat din toată inima mea, și îmi pare bine că pot să fac asta, că simt... nu așa... din gură. Adică dăm cu gura, dar dușmănim cu inima. Nu! Eu l-am iertat și cu gura, și cu inima”, a continuat omul de afaceri.

La revedere, tovărășia. N-avem cum să mai mergem la drum. Eu nu mai merg pe același drum cu un om care a trădat. Eu am intrat în partid cu inima curată, am adus vreo patru-cinci procente în plus, după care trădarea, ați văzut discursul lui - «E istorie săracul»... El m-a trădat, și nu numai că m-a trădat pe mine. A trădat partidul de fapt, pentru că partidul ăsta n-a fost creat ca să fie, cum spunea Târziu «locotenentul lui Georgescu».

„Eu v-am spus, și o repet. El a spus întotdeauna că are o strategie politică. El a avut o strategie politică, a făcut-o extraordinar de bine, și încă o mai face bine. Poți să faci strategii în viața asta, numai că un lucru pe care tu îl faci, dacă nu este cu dreptate și cu adevăr, și dacă nu cu inima ta îl faci, și-l faci așa... numai de fațadă, nu poți la infinit, n-ai cum l-a infinit. Dacă se sfârșea bine, eram alături de el. Nu poți la infinit să minți, că nu poți să te transpui și să să te minți pe tine. Adică nu mai e demnitate, bărbăția nu o mai ai”, a adăugat Gigi Becali.

„Am fost prieten cu George, știu lucruri de la el. Ca atare, dacă știu ceva de la tine, pentru că tu ai avut încredere în mine, eu nu pot să divulg lucrurile alea, că nu mai e bărbăție”, a subliniat acesta.

