VIDEO. Discursul formidabil al lui Ionuț Radu înaintea meciului România - Bosnia a devenit viral

Ionuţ Radu este un adevărat lider în vestiarul României. Portarul de 21 de ani a ţinut un discurs impresionant înaintea meciului cu Bosnia, câştigat cu 2-0. Înainte de mesajul propriu-zis, Radu a strigat numele adversarilor, iar colegii săi răspundeau fiecare, în funcţie de jucătorul pe care trebuia să îl ţină în marcaj, scrie Digi Sport.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

"Ascultaţi-mă ce vă spun acum! Intrăm concentraţi, temperaţi. Nu răspundem provocărilor. Nu e bine! Nu ne ajută cu nimic. Concentraţi până la sfârşitul meciului. Am văzut cu toţii în Portugalia ce putem obţine fiind o echipă, până în ultima secundă. Ăştia suntem noi, ăsta e spiritul care ne-a ajutat să fim în ipostaza asta. Ne-a adus la 90 de minute de a face ceva important. Ar fi păcat să dăm cu piciorul la ce am făcut până acum.

La început, nimeni nu a crezut în noi, doar noi am crezut. Depindem de noi acum. E un singur obiectiv. În meciul ăsta ieşim câştigători, indiferent de ce va fi. Am muncit şi am făcut sacrificii ca să ajungem la Euro. Toată lumea e cu noi aici. Ieşim afară şi o să luăm ce merităm. În seara asta, toţi de aici, toţi, toţi, vom duce România pe primul loc. Luptăm până la ultima secundă. Dacă arbitru dă 10 minute de prelungiri, 10 minute jucăm calmi, cu aceeaşi mentalitate de la început şi din meciul cu Portugalia", a spus Radu, înainte ca toţii jucătorii să strige în cor "Hai, România!"

Clipul cu discursul, postat pe pagina de Facebook a Echipei naționale de fotbal a României, s-a viralizat rapid, adunând peste 10.000 de aprecieri și sute de redistribuiri. În comentarii, suporterii au lăudat atitudinea lui Ionuț Radu și discursul cu care acesta și-a motivat și încurajat colegii de echipă.

Etichete:

,

,

,