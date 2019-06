Ionuț Radu, după semifinala cu Germania U21: Eu sunt sigur că vom mai trăi astfel de veri

Ionuț Radu, căpitanul echipei naționale a României U21, a transmis joi seară un mesaj emoționant, după înfrângerea suferită în fața Germaniei U21, în semifinala de la EURO 2019. El le promite suporterilor români că se vor mai bucura pentru astfel de meciuri precum cele din Italia și San Marino și îi îndeamnă să aibă încredere.

„Nu s-a terminat cum ne-am dorit, am fi vrut mai mult, adică totul pentru că așa suntem noi. Atât s-a putut, din păcate. Eu sunt sigur că vom mai trăi astfel de veri, vom lupta și ne vom bucura din nou împreună”, spune Ionuț Radu, pe pagina de Facebook.

„Cu ce rămânem după acest turneu?”, se întreabă portarul naționalei.

„Cu mândria că v-am avut alături de noi și că împreună ne-am simțit invincibili. Am privit fiecare adversar în ochi cu mândrie, i-am arătat că nu ne temem, l-am făcut să simtă că România e puternică! Am spus la început că România va uimi la acest turneu. Așa a fost, dar am realizat asta împreună. Atunci când am simțit că nu mai putem, am primit energie de la voi. Am jucat toate meciurile cu inima! Ne-ați făcut să ne simțim eroi, dar nu știți că fiecare dintre voi a fost un erou pentru noi”, adaugă el.

„Un capitol din cartea de istorie s-a încheiat azi, dar urmează altul și apoi altul. Nu ne vom opri aici, vă promitem asta! Suntem România și nu există adversar mai mare decât visul nostru: dorința de a face performanță! Aveți încredere! HAI ROMÂNIA!”, afirmă căpitanul tricolorilor.