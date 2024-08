Informații noi în cazul contestației depuse de gimnasta Sabrina Voinea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Astăzi era așteptat un verdict, dar audierile au fost amânate. Inclusiv oficialii români au cerut o amânare de 24 de ore pentru a completa dosarul cu probe. Șeful Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat că nota Sabrinei va fi în mod sigur mărită după analizarea contestației.

Cristian Jura, președinte la Tribunalul Român de Arbitraj Sportiv: „În acest moment avem două posibilități. Una ar fi ca să se judece până în ultima zi a olimpiadei - duminică, sub umbrela diviziei ad-hoc a tribunalului pentru arbitraj sportiv, care a fost constituită pentru a funcționa pe perioada olimpiadei.

Scenariul doi, în condițiile în care nu se reușește din diferite motive finalizarea până duminică a cauzei, e posibilitatea să meargă mai departe pe o procedură normală la Lausanne. Acestea sunt cele două variante. Diferența între ele e de probatoriu, intervenienți și așa mai departe”.



Șeful Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat la Euronews că nota gimnastei Sabrina Voinea va fi în mod sigur mărită, după contestația la curtea de arbitraj sportiv: „Am avut o întâlnire cu președintele FIG, circa 40 de minute am stat de vorbă, domnul Watanabe a spus că va face tot ce este posibil și regulamentele permit pentru ca nota sportivei noastre să fie cea corectă. Mai departe am ales și calea juridică, am informat TAS pentru situația creată. Astfel, nota va fi modificată și nu știm dacă va fi bronz, dacă va fi argint, dar suntem siguri că va fi o creștere a notei pe care sportiva noastră a obținut-o".

Editor : C.S.