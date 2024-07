John Cena, anunț trist pentru fani după 22 de ani de activitate

Legendarul luptător de wrestling, John Cena, a anunțat că se va retrage din sport în 2025. Sportivul în vârstă de 47 de ani care a devenit actor la Hollywood, a făcut anunțul la evenimentul „Money in the Bank” din Toronto, potrivit Daily Mail.

John Cena a avut o apariție surpriză la evenimentul de sâmbătă seara și a profitat de această ocazie pentru a anunța că se va retrage din sport. Însă va organiza un turneu de retragere în care va participa la spectacolele Royal Rumble, Elimination Chamber și WrestleMania în 2025.

Anunțul de retragere făcut de John Cena. Cum au reacționat fanii

Luptătorul a urcat pe scenă și a surprins cu discursul său emoționant de retragere. Mulțimea s-a arătat dezamăgită în momentul în care John Cena a spus că nu va mai intra în ring. Apoi el a explicat că știe că sunt multe de asimilat pentru fani și le-a mulțimit pentru toți anii de susținere.

„De ce sunt aici? În seara asta îmi anunț oficial retragerea din WWE. Am auzit o opinie mixtă acolo. O mulțime de întrebări poate, nu? Cum ar fi, de ce aici? Vreau să vorbesc despre asta pentru o secundă. Vreau să vorbesc despre Toronto. De fapt, vreau să vorbesc despre Canada. De fapt, vreau să vorbesc despre canadieni. Fac asta de ceva vreme. Sunt în WWE de peste două decenii și în acest timp am văzut valuri incredibile de prosperitate, cum am avut acum. WWE este cel mai tare bilet din oraș, fără îndoială. Și am văzut, de asemenea, greutăți enorme și asta e atunci când nimeni nu-ți știe numele, nimeni nu vrea să-ți fie prieten și doar cei mai dedicați, fanii înrăiți, stau de partea ta.

Așa că, în toți acești ani, unul dintre cele mai importante, unul dintre cele mai impresionante lucruri pe care le-am învățat a fost că, indiferent dacă WWE a fost fierbinte sau rece, canadienii apar întotdeauna. Cu toții ați construit acest lucru pentru ceea ce este astăzi, ceea ce face ca acesta să fie, în mintea mea, locul perfect pentru a spune ceea ce am de spus.

Această despărțire nu se încheie în seara asta. Este plin de oportunități. Toată lumea, RAW face istorie anul viitor când se mută pe Netflix. Nu am fost niciodată o parte din RAW pe Netflix. Asta este istorie. Aceasta este o premieră și voi fi acolo. Împreună cu această premieră istorică, vom construi atât de multe.

Royal Rumble din 2025 va fi ultima mea ediție. Elimination Chamber 2025 va fi ultima și sunt aici în seara asta pentru a anunța că WrestleMania Las Vegas din 2025 va fi ultima WrestleMania la care voi participa.

Știu, știu. Sunt multe de asimilat. Probabil o mulțime de întrebări acolo, motiv pentru care vă spun chiar acum că voi da startul conferinței de presă imediat după spectacol și voi răspunde la toate întrebările legate de retragerea mea. Vreau să vă mulțumesc. Ce gest incredibil de bunătate. Vreau să vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați lăsat să joc în casa pe care ați construit-o atâția ani”, a spus John Cena.

De 16 ori campion mondial, fără îndoială cel mai mare superstar WWE din toate timpurile, a mai spus că dorește să fie implicat atunci când emisiunea săptămânală Monday Night Raw a WWE se va muta pe Netflix în luna ianuarie. Prezența lui John Cena în WWE s-a redus masiv în ultimii ani, deoarece s-a axat mai mult pe filme și televiziune. A jucat în franciza Fast and Furious, precum și în Barbie, Daddy's Home și Trainwreck. De asemenea, a găzduit Saturday Night Live și ESPY's, iar în prezent joacă în Peacemaker pe HBO.

Editor : Andreea Burghelea