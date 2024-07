O româncă a câștigat cel de-al șaptelea titlu de Miss Fitness Universe, în urma unui concurs care s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, în Las Vegas. Anca Bucur are 37 de ani, s-a născut la Târgu Mureș, dar s-a stabilit în București, și este mamă a doi copii.

În București, Anca este antrenoare de fitness și cycling, potrivit zi-de-zi.ro.

„Welcome to number 7”, a scris Anca pe Facebook după ce a câștigat cel de-al 7-lea titlu.

Anca Bucur a câștigat cel de-al șaptelea titlu de Miss Fitness Universe FOTO: Facebook/ Anca Bucur Miss Fitness Deschide galeria foto

Marți, ea a revenit cu o postare emoționanță în care a mărturisit că în urmă cu jumătate de an nici măcar nu se simțea pregătită pentru participarea la competiție. „Nici nu știu cum sa încep aceasta postare.. fiindcă acum 6 luni când m-am decis ca voi participa din nou la Miss Fitness Universe, ma dureau încheieturile dacă stăteam 2 secunde în mâini si dacă ma puneam în sfoara nici măcar nu mai ajungeam până jos 🤣 ( pentru cunoscători) Oi fi făcut eu in trecut performanța, dar au trecut 5 ani de la ultima participare, plus ca sunt mama de doi copii minunați și plini de energie, plus că am o vârsta”, a scris Anca Bucur pe Facebook.

Pe site-ul ei, Anca menționează că face fitness de 20 de ani și a participat la multe competiții internaționale de top. De asemenea, spune că fitnessul „este pură pasiune și reflectă perfect felul în care îmi trăiesc viața zi de zi. Fitnessul îmi dă posibilitatea să mă exprim liber, și asta iubesc cel mai mult la acest sport”.

