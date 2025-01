Scandalul abuzurilor în gimnastica din Germania: Sportivele acuză tratamente umilitoare. Cum răspunde Federația de Gimnastică

Mai multe gimnaste din Germania au făcut acuzații grave de abuzuri fizice și psihice în cadrul centrelor naționale de pregătire, inclusiv antrenamente dure, administrarea de medicamente fără prescripție și tratamente umilitoare. Tabea Alt, fosta gimnastă de elită și medaliată la Campionatele Mondiale, a fost prima care a vorbit public despre aceste experiențe traumatizante, afirmând că a fost forțată să concureze cu „oase rupte”. Ulterior, alte sportive, precum Michelle Timm și Lara Hinsberger, au susținut acuzațiile, povestind despre „circumstanțele dezastruoase” și „abuzurile constante” de la centrul național din Stuttgart. Federația Germană de Gimnastică a răspuns acuzațiilor, susținând că a implementat măsuri, precum organizarea de ateliere cu psihologi sportivi, potrivit DW.

La data de 28 decembrie, fosta gimnastă de elită Tabea Alt a făcut o postare pe Instagram, în care a dezvăluit abuzurile de care susține că a avut parte la centrul național de gimnastică din Stuttgart și „în gimnastica feminină din Germania în general”.

„Abuz sistematic fizic și psihic”

Sportiva în vârstă de 24 de ani a declarat că a fost nevoită să concureze și să efectueze antrenamente în Stuttgart, în ciuda faptului că avea oase rupte.

„Nu este un caz izolat: tulburări de alimentație, antrenamente punitive, analgezice, amenințări și umilință erau la ordinea zilei. Acum știu că a fost vorba de un abuz sistematic fizic și psihic”, a scris ea.

Gimnasta a transmis și că a detaliat acuzațiile într-o scrisoare adresată Federației Germane de Gimnastică (DTB) acum trei ani, însă nu s-a întâmplat nimic în urma acestora.

Tabea Alt a câștigat medalia de bronz la bârnă la Campionatele Mondiale din 2017, la Montreal, și și-a încheiat cariera în 2021.

Ulterior, alte gimnaste au susținut acuzațiile, povestind despre „circumstanțele dezastruoase” și „abuzurile constante” de la centrul național din Stuttgart.

Fosta sportivă de echipă națională, Michelle Timm, a povestit pe Instagram despre „circumstanțele catastrofale” de la centrul național din Stuttgart, afirmând că a fost supusă „amenințărilor” din partea antrenorilor.

Ea a precizat că „s-a antrenat luni de zile cu probleme fizice vizibile din cauza deciziilor medicale greșite”, ceea ce a dus la sfârșitul prematur al carierei sale.

„Am fost tratată ca un obiect”

Lara Hinsberger, o gimnastă activă, a vorbit și ea, plângându-se de presiunea psihologică la care a fost supusă atunci când era minoră la centrul național.

„La Stuttgart am fost tratată ca un obiect. Am fost folosită până când am ajuns atât de distrusă fizic și psihic încât am pierdut orice valoare pentru antrenori (și, într-un final, și pentru mine însămi)”, a spus ea.

Lara Hinsberger povestește că antrenamentele au devenit „un iad” pentru ea.

„Plângeam înainte, în timpul și după ele, simțind mereu că nu sunt suficient de bună. Totul era însă minimalizat din toate părțile, pentru că eram considerată doar un «copil foarte sensibil» și pur și simplu prea fragilă”, a adăugat ea.

Răspunsul Federației Germane de Gimnastică la acuzațiile aduse

Federația Germană de Gimnastică (DTB) a negat că ar fi ignorat scrisoarea lui Tabea Alt din urmă cu trei ani. Aceasta a declarat că a reacționat, printre altele, organizând ateliere cu psihologi sportivi la Stuttgart.

Cu toate acestea, în privința celor mai recente acuzații, DTB a afirmat într-un comunicat că „semnificația și succesul măsurilor introduse până acum trebuie evaluate într-un mod auto-critică”.

Federația a precizat că va continua să fie ghidată de „principiul că trebuie să promovăm un sport competitiv uman și că performanța nu trebuie să afecteze dezvoltarea personală”.

Reacția altor gimnaste

Elisabeth Seitz, de trei ori olimpică și fostă campioană europeană la paralele a scris, pe Instagram, că este „alături de toate sportivele care au avut curajul să își facă publice experiențele”.

Seitz, cea mai cunoscută gimnastă din Germania, a adăugat că „persoanele care au cauzat aceste abuzuri trebuie să răspundă”.

Într-un interviu acordat revistei Stern, fosta gimnastă de elită Kim Bui, acum membră a Comitetului Olimpic Internațional, a criticat un sistem care „a manipulat, umilit și distrus” sportivele pentru mulți ani.

„Acest lucru afectează întregul sport al gimnasticii din Germania”, a transmis ea, adăugând că mulți dintre cei implicați în abuzuri s-au protejat unii pe alții.

Athleten Deutschland, o organizație independentă care reprezintă interesele sportivilor din echipa națională a Germaniei, a emis un comunicat prin care solicită ca scandalul „să fie investigat rapid și tratat corect pentru a preveni continuarea comportamentelor abuzive și, prin urmare, suferința altor sportive”.

Organizația a exprimat încrederea că acest lucru se va întâmpla, având în vedere că DTB a devenit „un pionier al sportului sigur și non-violent în peisajul sportiv din Germania”.

În anul 2020, alte sportive de la centrul național de gimnastică din Chemnitz au adus acuzații grave împotriva antrenoarei lor, Gabriele Frehse. Potrivit sportivelor, aceasta le-ar fi hărțuit în timpul antrenamentelor și le-ar fi administrat medicamente fără prescripție medicală. Frehse a negat acuzațiile, iar DTB a concediat-o, dar aceasta a câștigat un proces în instanță și a început să lucreze ca antrenoare a echipei naționale a Austriei din 2023.

Situații asemănătoare în alte țări

În ultimii ani, au apărut rapoarte despre abuzuri fizice și psihice în gimnastică în mai multe țări, inclusiv în Olanda, Franța și Elveția.

Cel mai mare scandal din gimnastică a avut loc în Statele Unite, unde, în 2017, medicul echipei Larry Nassar a fost condamnat pe viață pentru abuzul sexual asupra a mai mult de 250 de fete și femei, printre care și campioane olimpice, cum ar fi Simone Biles.

Potrivit Centrului American pentru Sport Sigur, aproape 300 de antrenori de gimnastică din Statele Unite sunt în prezent suspendați sau interziși pentru comportamente abuzive.

Importanța gimnasticii în Germania

La sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX au fost amenajate primele terenuri publice de gimnastică cu echipamente în statul german Thuringia și în Berlin.

Hamburger Turnerschaft, clubul de gimnastică din Hamburg înființat în 1818, este considerat cel mai vechi club de gimnastică din lume.

Cu aproximativ cinci milioane de membri, DTB este a doua cea mai mare federație sportivă din Germania, după Federația Germană de Fotbal (7,7 milioane). Aceasta nu se ocupă doar de gimnastica artistică, ci și de gimnastica ritmică, trambulină și alte sporturi mai mici, cum ar fi parcours, orientare și fistball.

Ultimul campion olimpic german la gimnastică artistică a fost Fabian Hambüchen la bară orizontală la Jocurile Olimpice din Rio din 2016. La Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, Darja Varfolomeev a câștigat prima medalie de aur a Germaniei în gimnastica ritmică.

