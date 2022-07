Simona Halep este impresionată de noua senzație din sportul românesc, David Popovici, căruia i-a transmis să nu dea atenție comentariilor care vor apărea în presă și pe rețelele sociale, inerente odată cu dobândirea celebrității. La rândul său, David Popovici a spus că deja îi respectă sfatul campioanei, pentru că nu știa despre declarațiile ei, dar are mult de învățat de la fostul nr. 1 al tenisului feminin mondial și și-ar dori să o întâlnească.

Mi-ar plăcea să ne urmărim reciproc evoluțiile, a menționat David Popovici, iar presa sportivă scrie deja că Simona Halep ar putea răspunde acestei sugestii și s-ar putea număra printre spectatorii care vor urmări, duminică, la Otopeni, evoluția înotătorului. David Popovici va încerca să obțină a cincea medalie la Campionatele europene de juniori. Concurează în finala de la 100 de metri liber, unde s-a calificat cu cel mai bun timp și unde este deja campion mondial la seniori, titlu obținut în urmă cu două săptămâni la Budapesta.

„Este un sportiv excepțional deja și cu siguranță va fi și mai mare. Îl felicit din tot sufletul, știu câtă muncă este și mă bucur tare mult că are încredere în el, se vede că e atitudinea lui și sunt sigură că o să facă lucruri mărețe”, a spus Simona Halep, întrebată, vineri, la revenirea în țară de la Wimbledon, ce părere are despre David Popovici. „Îi doresc să rămână calm, să ia toată dragostea oamenilor, să nu asculte absolut nimic altceva și să ia doar ceea ce simte el”, a mai spus Simona Halep întrebată ce sfaturi are pentru campionul de 17 ani.

Reacția lui David Popovici a venit sâmbătă, după calificarea în finala probei de 100 de metri liber, când jurnaliștii l-au întrebat dacă a văzut mesajul Simonei Halep.

„Cred că am de învățat de la Simona. Multe. Abia aștept să mă întâlnesc cu ea odată. Nu am văzut mesajul ei tocmai pentru că, aparent, i-am ascultat sfatul: nu prea citesc absolut nimic ce apare pe internet despre mine, legat de mine. Însă mă bucur că a spus asta. Și eu sunt un fan de-al ei și mi-ar plăcea să apucăm să ne urmărim împreună sporturile și să ne apreciem arta”, a declarat David Popovici.

