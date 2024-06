Ce a spus Irina Begu despre fanii francezi după eliminarea de la Roland Garros

Irina Begu (33 de ani, locul 127 WTA) a fost eliminată în turul III la Roland Garros de către Varvara Gracheva (23 de ani, locul 88 WTA), scor 5-7, 3-6, informează digisport.ro.

Jucătoarea din România a vorbit la finalul partidei despre prestația ei de la această competiție, dar fost întrebată și cum s-a simțit în momentul în care fanii au încurajat-o pe adversară, în timpul pauzelor dintre servicii.

Irina Begu este dezamăgită că a fost eliminată de la Roland Garros, dar a spus că este mulțumită de prestația ei de la acest turneu

Irina Begu a câștigat meciurile cu Julia Riera și Linda Noskova și s-a oprit în turul trei. Cele două victorii de la Roland Garros i-au adus un cec 158.000 de euro.

„A fost un turneu bun pentru mine, dar este adevărat că astăzi sunt supărată și puțin dezamăgită de rezultat și de meci. Încerc să iau partea bună și să merg mai departe. Am jucat agresiv, dar la 5-5 am făcut câteva greșeli nefortațe. Nu am reușit să fac un joc solid!”, a declarat Irina Begu, conform eurosport.ro.

Irina Begu a avut o misiune dificilă în duelul Varvara Gracheva. Rivala este născută la Moscova, dar a obținut cetățenia franceză, dezamăgită de faptul că Vladimir Putin a atacat Ucraina. Fanii au încurajat-o de mai multe ori, iar la final au cântat imnul național al Franței.

„Nu este ușor să joci împotriva unei sportive din Franța, dar sunt obișnuită și nu pot să spun că fanii m-au deranjat. Era normal să o încurajeze și să țină cu ea. M-am bucurat de atmosfera, dar este adevărat că au fost momente în care am simțit presiunea lor. Dar nu a fost ceva nou”, a mai afirmat Begu.

Editor : Liviu Cojan