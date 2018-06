Ce planuri are Stephens pentru meciul cu Halep

Americanca Sloane Stephens - care a jucat șase finale în cariera sa și pe toate le-a câștigat - a declarat că nu are încă un plan pentru meciul cu Simona Halep de la Roland Garros, dar îşi va face unul după ce va discuta cu antrenorul ei, informează News.ro.

Foto: Guliver/Getty Images

„Mă aştept ca ea să fie foarte competitivă. Este un motiv pentru care e numărul 1 mondial. Nu pot să vă spun cum o să joc. Dacă-l întrebaţi pe antrenorul meu, el ştie probabil. Eu vreau să-mi fac un plan de joc şi să încerc să-l pun în practică cât mai bine posibil. Când voi ajunge pe teren, ideea va fi să intru în competiţie. E o finală de Grand Slam. Ideea este de a juca fiecare punct şi de a-ţi pune în aplicare planul”, a declarat Sloane Stephens.

Pentru jucătoarea americană aflată pe locul 10 WTA nu contează că sâmbătă va evolua împotriva numărului 1 mondial. „Când ajungi în finală, e clar că joci bine, dar şi adversara joacă la fel. Voi intra pe teren ştiind că va fi o luptă, indiferent cu cine joc şi evident că se poate întâmpla orice. Nu contează că o să joc cu numărul 1 WTA sau cu numărul 90. Cea ce contează este de a ţine cont de faptul că şi jucătoarea pe care o întâlneşti a avut acelaşi parcurs ca tine pentru a ajunge aici”, a afirmat Stephens.

Întrebată dacă are un avantaj psihlogic faţă de Simona Halep, prin faptul că a câştigat deja un Grand Slam, americanca a răspuns: „Nu. Ea a jucat multe turnee. Va trebui să jucăm una împotriva celeilalte, una va câştiga, cealaltă va pierde, dar trebuie ca fiecare să dea totul. Iar cine va câştiga va câştiga”.

Sloane Stephens a declarat că va avea un program normal înaintea finalei de sâmbătă. „Nu am o rutină specială. Voi face ce fac în fiecare zi, voi veni mâine, voi schimba câteva mingi, voi lua prânzul, mă voi întoarce în cameră, mă voi uita la TV, voi cina şi voi dormi. Nimic ieșit din comun”, a explicat ea.

Jucătoarea spune că nu a avut o reţetă pentru a câştigat toate cele şase finale jucate până acum în carieră. „Am avut ocazii bune în finale şi le-am fructificat. Am jucat bine, am fost solidă. Nu mă gândesc că există o reţetă. Nu am încercat să bat recorduri. Cred că odată ce intru într-un turneu, sunt constantă, ceea ce e un lucru bun. Voi încerca să ajung în finală şi voi continua să mă lupt până la ultimul meci”, a mai spus Stephens.

Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru a treia oară în finala turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA. Pentru jucătoarea română, aceasta va fi a patra finală din carieră la un turneu de Grand Slam, a doua din acest an, după Australian Open.

În finală, Halep va da piept, sâmbătă, cu americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA, care a învins-o, tot joi, cu scorul de 6-4, 6-4, pe compatrioata Madison Keys, locul 13 WTA.

Simona Halep, 26 de ani, şi Sloane Stephens, 25 de ani, s-au întâlnit de şapte ori până în prezent, românca triumfând de cinci ori, de două ori pe zgură.

