Dezvăluirile lui CTP. Ce i-a răspuns Simona la SMS-ul trimis după ce a pierdut finala RG de anul trecut

Comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu refuză să facă predicții despre finala pe care Simona Halep o joacă, sâmbătă, pentru a treia oară la Roland Garros, de data aceasta împotriva jucătoarei americane Sloane Stephens. „Este o pasăre a paradisului, acum, Simona, pe care nu vreau să o sperii sub nicio formă”, a spus CTP la Digi24.

Jurnalistul a dezvăluit cât de mult a suferit Simona Halep anul trecut, după ce a pierdut, pentru a doua oară, finala de la French Open în favoarea letonei Jelena Ostapenko.

„Simona să știți că a suferit groaznic după finala de anul trecut, nimeni nu știe, poate doar apropiații săi să știe cât a suferit. Îmi amintesc că i-am dat un mesaj și i-am spus: O să-ți treacă în trei zile durerea asta. Și după vreo trei săptămâni mi-a răspuns: N-a trecut. Deloc”, a povestit CTP la Digi24.

Cristian Tudor Popescu a fost entuziasmat de victoria de joi, din semifinalele de la Roland Garros, a Simonei Halep. „Aveam emoții și la reluare. Nu-mi venea să cred că a luat al doilea set nici la reluare”, a mărturisit jurnalistul explicând de ce a fost auzit strigând pe hol, la Digi24, în timp ce privea la reluarea meciului.

În opinia lui CTP, Simona Halep este noua legendă a tenisului mondial. Până acum, a fost o mare jucătoare, dar acum e demnă de Hall of Fame al tenisului. Diferența e că legendele nu se uită. Și peste ani lumea vorbește despre ele. Există jucătoare și chiar câștigătoare și câștigtori de Roland Garros despre care nu mai știe nimeni nimic în momentul ăsta. Simona poate spune că are în acest moment în lume tenisul marca „Simona Halep”, pe care l-a demonstrat joi, în semifinala jucată împotriva Garbinei Muguruza, în care a avut cel mai înalt nivel de exprimare, a spus CTP.

Citiți și: CTP, în lacrimi la Digi24, după victoria Simonei: „Indiferent ce face în finală, a fost primul ei meci de legendă a tenisului”

„Hai să ne gândim la finala de anul trecut cu Ostapenko, finală care durut îngrozitor. Păi cine este Simona acum și cine era anul trecut! Ca joc. Ce diferență imensă este (...)!”, a constatat CTP comentând faza din setul al doilea de la scorul de 4-4, când Muguruza avea minge de 5-4 break, iar Simona a lovit neașteptat de puternic o minge dificilă trimisă de adversară, încât a lăsat-o pe aceasta „în bocanci”, spune CTP. „De multe ori, nu știu dacă i-ați văzut ochii, expresia facială a Muguruzei: domnule, cine e dincolo de fileu, parcă nu arăta așa, ce-i asta? Era uluită de jocul Simonei”, a adăugat jurnalistul, care a comentat și alte faze ale meciului la finalul cărora Muguruzei „i-a căzut fața”, având pe chip o expresie de „așa ceva nu se poate”.

„Simona se lupta cu mingea. Simona, de trei meciuri încoace, se luptă numai cu mingea. Dincolo de fileu, este o siluetă. Nu o interesează cine e, nu o interesează scorul, nu o interesează decât să trimită mingea acolo unde vrea. A avut o suprapunere cu sine extraordinară: mintea și mâna. Nu a fost nici cea mai mică desincronizare între minte și mână. Așa a câștigat Simona”, a explicat CTP.

Cheia a fost că a jucat jocul ei și nu a jucat după adversară, așa cum a făcut anul trecut și a pierdut la Ostapenko: fără să facă mare lucru, fără să creeze ceva, fără atitudine, numai ținând mingea în teren și Ostapenko dând afară și adunând puncte. Acum a refuzat să mai lase adversarei decizia. A luat ea inițiativa, ea a creat, ea și-a construit victoria, a spus Cristian Tudor Popescu.

Astfel de transformări sunt posibile dacă ții seama de ce ți se întâmplă, consideră comentatorul. Există înfrângeri care nu folosesc la nimic și există înfrângeri care pot aduce după ele victoria. După finala pierdută în fața lui Ostapenko, care pe Simona a durut-o enorm, foarte important a fost că românca a încercat să înțeleagă de ce a pierdut, a arătat Cristian Tudor Popescu. „Și a spus atunci Simona un lucru foarte înțelept: am pierdut pentru că poate încă nu sunt pregătită să câștig din punct de vedere mental. (...) Toate loviturile astea pe care le-ați văzut astăzi ea le avea, erau în ea, dar nu au țâșnit. Jocul acesta pe care l-ați văzut era și anul trecut în ea, dar anul trecut mentalul a împiedicat-o să dea drumul la braț, să lovească mingea, să fie shock-maker. Vreme de un an de zile, cu suișuri, cu coborâșuri - să nu uităm că este a doua finală de Grand Slam din acest an, la Australian Open s-a văzut schimbarea: inițiativă, creație, nu s-a mai mulțumit să se bazeze pe picioarele ei extraordinare, pe cea mai bună deplasare din circuitul feminin”, a arătat Cristian Tudor Popescu. El s-a mai arătat uluit de o statistică a jurnaliștilor americani: viteza medie a reverului cu două mâini al Simonei Halep în meciul de joi a fost cu un kilometru mai mare decât cea a lui Rafael Nadal în meciul cu Diego Schwartzman: 121 km/h față de 120 km/h, cât a fost media lui Nadal.

