Simona Halep joacă finala de la Roland Garros cu Sloane Stephens

Simona Halep va încerca sâmbătă pentru a treia oară să câștige titlul la Roland Garros, iar de data aceasta adversară îi va fi americana Sloane Stephens, nr. 10 WTA.

Sloane Stephen a trecut vineri în două seturi, 6-4, 6-4 de compatrioata și buna sa prietenă Madison Keys, nr. 13 mondial. În vârstă de 25 de ani, Sloane Stephens reușește pentru prima oară în carieră această performanță. În schimb, Simona Halep este la a treia încercare, după ce în 2014 a pierdut finala de la Roland Garros în fața Mariei Șarapova, iar anul trecut i-a cedat trofeul Jelenei Otapenko.

Sloane Stephens a declarat joi că abia aşteaptă să joace finala de la Roland Garros contra Simonei Halep, subliniind că acesta este turneul ei favorit.

„Este turneul meu favorit, sunt fericită să fiu în finală, abia aştept să joc în ultimul act”, a declarat Stephens la Eurosport, după victoria cu Madison Keys. Stephens s-a impus într-o oră şi 17 minute. Ea a întrecut-o pe Keys şi în finala US Open de anul trecut, scor 6-3, 6-0.

Românca are palmares pozitiv în întâlnirile cu Stephens, câștigând cinci dintre cele șapte meciuri jucate. Unul dintre meciuri a fost chiar la Roland Garros, în 2014.

Simona a câştigat ambele dueluri pe zgură, la Barcelona, în 2012, şi la Roland Garros, în 2014, de fiecare dată în două seturi. Mai mult decât atât, ultimul succes al jucătoarei din SUA s-a înregistrat în 2013, la Australian Open, când constănţeanca a cedat clar, cu un dublu 1-6.

În urma victoriei de azi, Sloane Stephens va intra în top 5 mondial de săptămâna viitoare, scrie digisport.ro.

Calificarea în finală la Roland Garros este recompensată cu 1,12 milioane de euro şi cu 1.300 de puncte WTA. Câştigătoarea va primi 2,2 milioane de euro şi 2.000 de puncte WTA.

Simona Halep, în vârstă de 26 de ani şi 1,68 de metri înălţime, va disputa a 31-a finală din carieră și a patra din acest an, după ce a învins-o categoric, joi, pe Garbine Muguruza, locul 3 WTA, într-un meci extrem de frumos, în care jocul româncei a fost apreciat în unanimitate de presa internațională.

PALMARES SIMONA HALEP: Titluri WTA de simplu: 16 - Shenzhen (WTA), în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 14 - Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5), în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5), în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

PALMARES SLOANE STEPHENS. Câştigătoarea US Open are şase trofee în carieră, din tot atâtea finale disputate: 2018 - Miami; 2017 - US Open; 2016 - Auckland, Acapulco, Charleston; 2015 - Washington DC.

Cel mai important titlu este cel de anul trecut de la US Open. Cu acea victorie, ea a devenit jucătoarea cu poziția cea mai de jos în clasamentul WTA (83 la acel moment) care a câștigat vreodată titlul la competiția americană.

