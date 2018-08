Halep critică WTA: Sunt foarte supărată pentru asta.

Simona Halep şi-a arătat nemulţumirea de modul în care o programează WTA la meciuri, fiind de părere că are parte de ore nepotrivite de joc la fiecare turneu.

Foto: Guliver/|GettyImages

„Dacă te uiţi la program, cred că sunt singura persoană şi jucătoare care are cel mai prost program de-a lungul săptămânii. Cred că asta se întâmplă aproape la fiecare turneu. Am văzut că mâine voi juca la 13.00 (n.r. - ora locală). Cred că WTA este un pic supărată pe mine, pentru că ei încearcă mereu să mă pună jos, pot spune, în program. Şi sunt foarte supărată pentru asta. Mâine o să intru pe teren şi o să dau tot ce am mai bun. Nu am nimic de pierdut. Este o semifinală, aşa că o să merg acolo şi o să încerc să joc. Adversara mea are deja şase ore de odihnă la hotel şi eu abia am terminat meciul şi acum fac asta (n.r. - discută cu presa). O să fie iar târziu. Ieri, am jucat două meciuri. Consider că azi ar fi trebuit să joc al doilea meci în sesiunea de seară şi mâine la 18.00, nu la 13.00. Aceasta este părerea mea şi cred că am dreptate. Nu m-am plâns niciodată de program. După cum mă ştiţi deja de ani, nu mă plâng niciodată de nimic. Dar azi a fost destul”, a declarat Halep, la conferinţa de presă după meciul cu Caroline Garcia.

Halep a fost nevoită să dispute două partide joi, din cauza programului perturbat de ploaie din ziua anterioară. Al doilea meci, cel cu Venus Williams, s-a terminat în jurul orei locale 22:00. Vineri, ea a jucat în sferturi, cu Caroline Garcia, de la ora 18:30, în prima partidă a sesiunii de seară.

Halep spune că ar fi trebui să joace în a doua partidă a sesiunii, ţinând cont de ora înaintată la care a ieşit de pe teren joi.

Viitoarea adversară din semifinale, Ashleigh Barty, a evoluat, vineri, de la ora 12:30, în primul meci al zilei. Din această programare, spune Halep, australianca a câştigat şase ore de odihnă în plus.

Semifinala Halep - Barty va avea loc, sâmbătă, de la ora locală 13:00.

Simona Halep, locul I WTA, va disputa a patra semifinală la rând la Rogers Cup, după ce a învins-o, sâmbătă (vineri, la Montreal), cu scorul de 7-5, 6-1, pe jucătoarea franceză Caroline Garcia, locul 6 WTA.

În penultimul act, românca va evolua pentru prima dată cu australianca Ashleigh Barty, locul 16 WTA, sâmbătă, de la ora 20:00.

Anul trecut, Halep a jucat în semifinale la Rogers Cup, când competiţia s-a disputat la Toronto. Ea a câştigat ediţia din 2016 a acestui turneu, tot la Montreal, iar în 2015 a pierdut în finală, în faţa elveţiencei Belinda Bencic, după ce a abandonat în decisiv.

Sursa: News.ro

Etichete:

,

,

,

,

,