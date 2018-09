Kerber, Kvitova şi Garcia, învinse la US Open. Halep își menține avantajul uriaș în clasamentul WTA

Angelique Kerber, locul 4 WTA, sportiva cehă Petra Kvitova, locul 5 WTA, şi jucătoarea franceză Caroline Garcia, locul 6 WTA, au fost învinse, sâmbătă, în turul al treilea al US Open, relatează News.ro.

Foto: Guliver/GettyImages

Kerber a pierdut, cu scorul de 6-3, 3-6, 3-6, în faţa jucătoarei Dominika Cibulkova din Slovacia, locul 35 WTA, după un meci de două ore şi 13 minute.

Angelique Kerber era jucătoarea care se putea apropia cel mai mult de Simona Halep, locul I WTA, la aproape 800 de puncte, dacă ar fi câştigat US Open.

Şi Kvitova s-ar fi putut apropia, dar a pierdut, sâmbătă, cu 5-7, 1-6, în faţa sportivei Arina Sabalenka din Belarus, locul 20 WTA, în 85 de minute.

O altă favorită eliminată, sâmbătă, a fost Caroline Garcia din Franţa, locul 6 WTA, care a fost întrecută, cu scorul de 5-7, 6-4, 7-6 (4), de spaniola Carla Suarez Navarro, locul 24 WTA, după două ore şi 24 de minute de joc.

În acest moment, singura sportivă care o poate întrece pe daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, şi apropia de Halep este ucraineanca Elina Svitolina, locul 7 WTA. Dacă va câştiga ultimul grand slam al anului, Svitolina va ajunge pe 2, la aproximativ 1.700 de puncte de liderul WTA.

Eliminată în prima manşă la New York, Simona Halep are în acest moment 2.086 de puncte în plus faţă de ocupanta locului secund, Caroline Wozniacki. Dacă Svitolina nu câştigă turneul, diferenţa dintre locul I şi al doilea se va păstra şi după US Open.

