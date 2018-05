Lovitura de geniu a Simonei Halep, care a hotărât soarta meciului. Osaka n-a mai câștigat nimic după asta

Simona Halep a fost în formă maximă, azi, în debutul la Roma. Osaka nu a avut replică pentru majoritatea loviturilor care veneau de la Halep.

Românca a alergat, a ajuns la aproape toate mingile și le-a returnat cu succes. Însă acest cross court reușit de Halep, care a lovit senzațional cu forehand-ul, a fost cel care a decis soarta meciului.

Osaka a părut că s-a pierdut total după această reușită a lui Halep. Au urmat 12 game-uri la rând câștigate de Halep, într-o partidă câștigată de româncă cu scorul de 6-1, 6-0.

Cross-ul senzațional a fost remarcat și de cei de la WTA, care au postat momentul pe pagina oficială de Twitter.

.@Simona_Halep!



Unreal point from the Romanian, who seals it with the forehand! #ibi18 pic.twitter.com/huisDkOFfi