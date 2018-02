Reacția Mihaelei Buzărnescu după ce a învins-o pe Ostapenko

Mihaela Buzărnescu a obținut miercuri prima victorie a carierei în fața unei jucătoare de Top 10 WTA. Românca a învins-o pe campioana de la Roland Garros, Jelena Ostapenko, cu scorul de 6-1, 6-3.

„Sunt foarte emoționată. Mi-am dorit să trec cu bine peste acest meci. Mi-a iesit”, a spus românca de 29 de ani, imediat după meci.

Buzărnescu se afla pe poziția 540 WTA cu un an în urmă și ajuns acum pe locul 43, urcând nu mai puțin de 497 de poziții.

„Nu m-am gândit niciodată la lucrul acesta. Am fost accidentată când am început să câștig și să urc în clasament. Am avut aproape prietenii și familia. Mi-au spus că trebuie să cred în mine și atât”, a mai spus Buzărnescu.

„În mod normal nu îți vine să crezi când câștigi 7 turnee ITF. Presiunea crește când urci în clasament. Contează enorm să te ajute apropiații”, a încheiat Mihaela Buzărnescu.

În faza următoare, ea va evolua cu germana Julia Gorges, lcoul 10 WTA şi cap de serie numărul 9.

Patru românce sunt în optimi la competiţia Premier 5 de la Doha, Simona Halep, Sorana Cîrstea, Monica Niculescu şi Mihaela Buzărnescu.