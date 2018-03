Simona Halep a explicat episodul tensionat dintre ea și antrenorul Darren Cahill, dar și cum a reușit să revină în joc

Halep, locul I WTA, s-a calificat noaptea trecută pentru a treia oară în semifinalele turneului de la Indian Wells, după ce a învins-o, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, pe croata Petra Martici, locul 51 WTA, scrie news.ro, și o va întâlni în etapa următoare pe Naomi Osaka.

Foto: Guliver/GettyImages

Însă înfruntarea dintre Simona Halep și Petra Martici nu a fost una ușoară. Pentru a câștiga, Halep s-a luptat cu vântul, cu fileu și, nu în ultimul rând, cu propria atitudine.

În timpul celui de-al doilea set, Simona Halep l-a chemat la teren pe Cahill, între cei doi având loc un nou episod delicat. Halep a părut de-a dreptul iritată de indicațiile pe care le primea.

„Halep: Trebuie doar să o joc pe rever.

Cahill: Şi ce vei face în setul trei?

Halep: Nimic!

Cahill: Asta e tot?”

După ce acest episod delicat s-a consumat, Simona Halep l-a chemat pe Cahill din nou pe teren. Decizie surprinzătoare după ce prima discuție dintre cei doi nu a decurs tocmai bine.

La conferința de presă, Simona Halep a clarificat însă totul. „Când l-am chemat, mi-a spus că am vorbit când am fost egalată la seturi. Şi ştiam ce mi-a spus, dar voiam doar să mă calmez, ceea ce s-a întâmplat după ce am pierdut game-ul următor. Atunci mi-am dat seama că ceva nu e în regulă şi că trebuie să mă calmez. Am vrut să fac prea multe lucruri şi de aceea nu am putut să fiu calmă. M-am panicat puţin. Mi-a spus că trebuie să lovesc mingea deoarece forţam prea tare la un moment dat”, a mărturisit Halep.