Simona Halep - Elena Rybakina, finala turneului de la Dubai. Cât de periculoasă este adversara româncei

Simona Halep luptă pentru primul trofeu din 2020 sâmbătă, la Dubai, de la ora 17:00, în direct la Digi Sport 1. Românca se așteaptă la o finală complicată cu Elena Rybakina, jucătoarea de 20 de ani din Kazahstan care a câștigat deja un titlu în acest an.

Adversara Simonei Halep din finala de la Dubai impresionează în 2020. Elena Rybakina are 19 victorii în 22 de meciuri jucate în acest an. Săptămâna trecută, a ajuns până în finală la Sankt Petersburg, iar în ianuarie a câștigat titlul la Hobart. La 20 de ani, sportiva din Kazahstan - care are o înălțime de 1,84 m - se află pe locul 19 WTA, cea mai bună clasare a carierei.

„Joacă foarte bine, am urmărit-o un pic. O să dau tot ce am mai bun ca să câștig”, a declarat Simona Halep.

În drumul ei către finala de la Dubai, kazaha a eliminat jucătoare foarte puternice: Sofia Kenin, Siniakova, Karolina Pliskova, Petra Martic.

La rândul ei, Simona Halep, calificată direct în turul al doilea, a trecut de Ons Jabeur, Aryna Sabalenka și Jennifer Brady.

Elena Rybakina a cucerit primul trofeu WTA, anul trecut, la București. Pe Halep a întâlnit-o o singură dată: în 2019, la Wuhan, dar Simona a abandonat în primul set din cauza unei accidentări.

„Îmi amintesc că mi-a fost greu, chiar dacă am jucat doar vreo zece game-uri. N-am putut să terminăm meciul pentru că ea s-a accidentat. Vom vedea ce va fi acum”, a declarat jucătoarea din Kazahstan.

„Rybakina este un adversar „urât”. E rusoaică, dar joacă pentru Kazahstan. E o jucătoare de o maturitate impresionantă în joc, foarte calculată, foarte inteligentă și cu lovituri aproape la fel de puternice ca ale Sabalenkăi. (...) O să avem un meci foarte frumos. Cred că va fi cel mai frumos meci al Simonei de la acest turneu”, a declarat, vineri, la Digi24, comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu.

