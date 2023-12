Simona Halep, interviu pentru Paris Match: „Continui să mă antrenez. Vreau să aleg eu cum se termină cariera mea”

Simona Halep a dat un interviu pentru publicația Paris Match, în care vorbește despre substanțe interzise, relația încheiată cu Patrick Mouratoglou și visul de a reveni în tenis. Jucătoarea română nu știe ce o așteaptă, însă spune că se antrenează oricât e nevoie, pentru că vrea să-și încheie cariera sportivă pe teren.

Jucătoarea română, cu două titluri de Grand Slam în palmares, nu vrea să creadă că și-a încheiat cariera, scrie Paris Match. Simona se află în repaus forțat din octombrie 2022, în urma unui control antidoping pozitiv la roxadustat, un antianemic, dar jucătoarea se apără dând vina pe un supliment alimentar, colagenul, care, având în vedere dozele mici găsite, ar fi putut fi contaminat de substanța interzisă, mai scrie publicația franceză.

Paris Match amintește și că unii experți în toxicologie sunt de acord cu Simona, care în februarie va afla verdictul final al Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Pe lângă cariera ei frântă, întreaga politică a Agenției Mondiale Antidoping a fost pusă sub semnul întrebării.

Paris Match: Ai fost suspendată timp de patru ani pentru că ai fost depistată pozitiv cu roxadustat. Cum s-a întâmplat acest lucru?

Simona Halep: Echipa mea mi-a recomandat să iau un supliment alimentar numit colagen. Le-am urmat sfatul și s-a dovedit că acel colagen era contaminat cu roxadustat. Greșeala a fost făcută de laboratorul al cărui supliment alimentar a fost contaminat cu o substanță dopantă care nu avea ce căuta acolo.

Paris Match: Ai fi putut beneficia de...

Simona Halep: Nivelul găsit în urina mea la 29 august 2022 este prea mic pentru a-mi îmbunătăți performanța. Mai ales că roxadustat nu a apărut în analizele de sânge în ziua testului. Cu trei zile înainte, pe 26 august, testele de sânge și de urină au fost la fel de negative și nu am mai fost niciodată testată pozitiv. Nu există nicio îndoială cu privire la contaminare și asta am susținut în instanță.

Paris Match: Ai mai luat vreodată colagen înainte?

Simona Halep: Niciodată. A fost pentru prima dată și nu cunoșteam marca pe care o alesese echipa mea.

„Eu sunt singura care plătește pentru greșeala lor”

Paris Match: Deci e numai vina echipei?

Simona Halep: O sportivă profesionistă se înconjoară de oameni care trebuie să aibă grijă de ea, de sănătatea ei și să o facă să performeze mai bine. Întotdeauna am avut încredere deplină în oamenii cu care lucrez. Nu depinde de sportivii de nivel înalt să efectueze aceste controale.

Paris Match: Ai început să lucrezi cu Patrick Mouratoglou în aprilie 2022 și, patru luni mai târziu, ai fost depistată pozitiv. În noiembrie anul trecut, el a publicat un videoclip în care a explicat că a fost în spatele propunerii privind colagenul și că își asumă responsabilitatea pentru situația prin care treceai. Îl învinovățești?

Simona Halep: Sunt sigură că nu a fost intenționat și apreciez că recunoaște că greșeala a fost a lui și a echipei sale. Da, ei sunt cei care mi-au dat acel supliment alimentar. Și pentru această greșeală - greșeala lor - eu sunt singura care plătește un preț mare: cariera mea de 25 de ani distrusă!

Paris Match: Mai ești în contact cu Patrick Mouratoglou?

Simona Halep: Nu mai suntem în contact direct de câteva luni, iar eu nu m-am mai antrenat la Mouratoglou Academy de anul trecut. Nu mai lucrăm împreună.

„Sunt nevinovată și încă mai am încredere”

Paris Match: Ultimul tău meci a fost în primul tur al US Open, la 29 august 2022, când ai fost depistată pozitiv la roxadustat. Ai mai fost supusă la alte teste de atunci?

Simona Halep: Da, am făcut. După suspendarea provizorie din septembrie 2022, am continuat să fiu testată, cam la fiecare zece zile. Apoi, lucrurile s-au liniștit treptat. Ultimul meu test antidoping cred că a fost în aprilie sau mai. Cu toate acestea, sunt în continuare supusă obligației de localizare geografică. Trebuie să informez autoritățile de testare cu privire la locul în care mă aflu, astfel încât acestea să poată efectua teste inopinate. Mă bucur să fiu la dispoziția lor.

Paris Match: Care este starea ta de spirit?

Simona Halep: Este o perioadă foarte complicată. Mă lupt de mai bine de un an pentru a-mi reabilita numele. Sunt nevinovată și încă mai am încredere. Cred în justiție și nu am de gând să renunț.

Paris Match: În ce formă fizică ești?

Simona Halep: Continui să mă antrenez și să mă pregătesc pentru revenirea mea pe teren. Deocamdată, nu am echipă, așa că mă antrenez singură la București. Chiar dacă este complicat să găsești motivația atunci când nu există un termen și nu știi ce îți rezervă viitorul.

„Vreau să aleg eu cum se termină cariera mea”

Paris Match: Ai câștigat Openul Franței la juniori în 2008, iar zece ani mai târziu, primul titlu de Grand Slam. În această vară, Jocurile Olimpice vor avea loc tot acolo (Paris - n.r.). Te gândești la acest lucru?

Simona Halep: Bineînțeles că da. Există o șansă foarte mică să pot participa, așa că eu cred în asta și voi face tot ce pot pentru a ajunge acolo. La 32 de ani, asta este ceea ce mă face să continui. Dar nu am toate cărțile în mână. Dar orice s-ar întâmpla, voi fi acolo. În cel mai rău caz, ca spectator, pentru că va fi magic. Iubesc Parisul, este un oraș în care, dincolo de succesele mele sportive, mă simt ca acasă. Întotdeauna mi-a plăcut să mă plimb pe aici. Iubesc arhitectura, oamenii și energia orașului.

Paris Match: Dacă suspendarea ta va fi menținută în februarie anul viitor, te vei retrage definitiv sau vei reveni în 2026?

Simona Halep: Prefer să nu mă gândesc la cel mai rău scenariu. Ar fi un dezastru. Mai ales că, dacă sancțiunea va fi menținută, nu pot ști ce se va întâmpla în următorii trei ani sau cum va evolua corpul meu. Visul meu este să mă întorc, indiferent de vârsta mea. Un lucru este cert: vreau să aleg eu cum se termină cariera mea și nu vreau să îmi închei viața de jucător în altă parte decât pe un teren. Cred că, având în vedere toată munca pe care am depus-o de-a lungul anilor, o merit.

Editor : Bogdan Păcurar