van Cleemput a vorbit pe larg despre despărțirea de Halep. Adevăratul motiv pentru care s-a întrerupt colaborarea

Antrenorul belgian Thierry van Cleemput a dat un interviu în presa din țara natală, unde a vorbit pe larg, pentru prima dată, despre despărțirea de Simona Halep.

Thierry van Cleemput a fost foarte direct și sincer. A declarat că succesul Simonei Halep de la Doha nu i se datorează, ea fiind o mare campioană.

„Vreau să spun că totul a decurs bine la Doha, Simona e o campioană grozavă şi o fată de nota 10. A avut un turneu bun. Dar nu ne potrivim, nu o pot ajuta. Am vrut să avem o perioadă de probă, de aceea m-am şi dus la Bucureşti (n.r. înainte de duelul din Fed Cup, contra Cehiei). Am vrut să vedem cum stăm înainte să începem oficial colaborarea. Nu a fost o perioadă rea, dar cum am spus, nu pot să o ajut. Nu îmi e frică să spun acest lucru, nu pot să îi ofer anumite lucruri sau nu ştiu cum să o fac. Ea a strălucit la Doha graţie calităţilor sale. Dacă juca rău, nu era vina mea. Cum şi faptul că a jucat atât de bine nu mi se datorează. Nu am armele să o ajut, nu am vrut să fiu antrenorul ei doar pentru a fi tehnicianul Simonei Halep şi a avea un salariu. Vreau să îmi fac cât mai bine datoria de antrenor şi să ajut. Amândoi am înţeles că ar fi o greşeală o colaborare. Nu este vina mea şi nici a ei”, a spus van Cleemput pentru rtbf.be.

Bariera lingvistică, o problemă în colaborarea Halep-van Cleemput

van Cleemput a mai spus și că lipsea comunicarea pe plan sportiv și chimia pe teren dintre el și Halep. Însă a dezvăluit și un amănunt necunoscut până acum românilor. Între ei a existat și o barieră lingvistică. Jucătoarea noastră vorbește numai engleza. Iar van Cleemput știe bine franceză, însă nu și engleză.

„E adevărat că am întâmpinat dificultăţi la comunicare. Asta pentru că ea vorbeşte română şi engleză, iar eu vorbesc franceză şi, parţial, engleză. Cunoştinţele mele de engleză reprezentau o barieră, dar nu una decisivă. Mai degrabă a fost de o lipsă de cuminicare în plan sportiv. Din moment ce nu ne-am simţit, era greu să colaboăm. Am lucrat timp de cinci ani cu David Goffin, un jucător pe care l-am iubit. Era nevoie să fac un pas în spate după despărţirea de David. Nu am făcut acest lucru, dar îl voi face acum. O să fiu calm o perioadă, mă voi relaxa, îl voi urmări pe fiul meu jucând fotbal. Vreau să petrec timp alături de familie şi apoi mă voi întoarce probabil la Academia de la Mons, dacă mai e nevoie de mine. Vreau să îi ajut pe cei tineri să se dezvolte. (...) Nu mă voi întoarce alături de David. Capitolul "Goffin" e închis, aşa cum e şi capitolul "Halep". Viitorul lor e alături de alţi antrenori. Cu David o să rămân prieten pe viaţă, dar nu voi mai fi în boxa lui. Nu e niciun regret legat de experienţa avută cu Halep. Era nevoie de o perioadă de teste, pentru a vedea dacă suntem pe aceeaşi lungime de undă”, a mai spus van Cleemput.

