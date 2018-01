Video. Reacția surprinzătoare a lui Darren Cahill, după ce Simona câștigă cinci game-uri la rând

Simona Halep s-a calificat pentru prima dată în semifinalele Australian Open, după ce a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2 pe sportiva cehă Karolina Pliskova. Performanța româncei l-a uimit și Darren Cahill, antrenorul Simonei. Momentul a fost amintit și pe pagina de Twitter a Australian Open.

Simona Halep a intrat mai greu în joc, fiind condusă cu 0-3 şi 30-40 pe propriul serviciu, fără ca adversara să aibă o prea mare contribuţie la acest avantaj. Din acel moment, s-a produs o schimbare uriaşă în jocul româncei, evoluţia ei devenind una explozivă. Halep şi-a reglat serviciul, a ajuns la toate mingile şi le-a returnat către marginile terenului, punctând entuziasmant. Practic, Halep a luat meciul pe cont propriu, iar Pliskova nu şi-a mai revenit sub potopul de lovituri câştigătoare ale jucătoarei române.

Momentul în care Simona a câștigat al cincilea game consecutiv l-a lăsat fără cuvinte pe antrenorul româncei, Darren Cahill, care părea uimit de performanța numărului 1 mondial.

Coach @darren_cahill approves!@Simona_Halep rattles off five straight games to take a 5-3 lead in the first set. #AusOpen pic.twitter.com/rKKCObtN6A